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Головна Свята Всесвіт здивує один знак Зодіаку: хто головний щасливчик цього тижня

Всесвіт здивує один знак Зодіаку: хто головний щасливчик цього тижня

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 12:49
Гороскоп на тиждень 6-12 липня 2026: якому знаку Зодіаку пощастить найбільше
Зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Новий липневий тиждень буде насичений на астрологічні події: 7 липня Нептун починає ретроградний рух, 9 липня Венера входить у Діву, а ще триває ретроградний Меркурій у Раку. Багато представників зодіакального кола стикнуться з викликами. Проте один знак Зодіаку матиме особливу удачу та зможе використати цю енергію собі на користь.

Новини.LIVE розповідає, кому новий тиждень із 6 по 12 липня подарує нові можливості, успіхи та приємні миті.

Хто головний щасливчик тижня 6-12 липня 2026

Новий літній тиждень принесе велику удачу Овнам. Ретроградний Меркурій допоможе вам побачити нові можливості. А Нептун у ретроградному русі додасть рішучості.

У професійній сфері настає час дій. Це сприятливий період для того, щоб відкрито говорити про свої ідеї. Можна змінювати напрямок діяльності, роботу, запускати нові проєкти. Наприкінці тижня може з'явитися пропозиція, яка матиме довгострокові перспективи. Але не варто поспішати з документами.

В особистому житті Всесвіт підштовхуватиме вас до щирих розмов. Якщо між вами та близькою людиною залишилися недомовленості, зараз з'явиться шанс усе владнати. Самотні Овни можуть несподівано познайомитися з людиною, яка відразу викличе відчуття легкості та довіри.

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Астрологи попереджають: попри сильну хвилю удачі, не варто братися одночасно за десятки справ. Корисно буде переглянути старі ідеї. Через ретроградний Меркурій саме незавершені проєкти або забуті контакти можуть несподівано принести найбільшу користь.

Ділимося з вами іншими цікавими астрологічними прогнозами

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Кому з представників зодіакального кола по-справжньому вдасться розбагатіти у липні.

Які знаки Зодіаку вже у другий місяць літа залишать чорну смугу позаду. Їм допомагатиме планета удачі Юпітер, яка увійде у знак Лева.

знаки Зодіаку гороскоп на тиждень гороскоп удачі
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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