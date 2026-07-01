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Головна Свята Всесвіт готує подарунок одному знаку Зодіаку: кому пощастить у липні

Всесвіт готує подарунок одному знаку Зодіаку: кому пощастить у липні

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 12:59
Гороскоп на липень 2026: якому знаку Зодіаку чекати на сюрприз від Всесвіту
Зодіакальне коло, усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Липень 2026 точно не буде спокійним, адже на цей період припадає ретроградний Меркурій. Він внесе безлад у життя багатьох представників зодіакального кола. Проте для одного знаку Зодіаку Всесвіт підготував справжні подарунки. Йому відкриється рідкісне "вікно можливостей".

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку особливо щаститиме у липні 2026 та яких сюрпризів чекати.

Знак Зодіаку, який отримає велику підтримку від Всесвіту в липні 2026

У центрі позитивних космічних енергій опиняться Тельці. З'явиться не одна можливість змінити життя на краще. Але головний сюрприз може не мати нічого спільного з тим, чого ви очікували.

Особливо сприятливо складатимуться події після другої половини місяця. Завершення ретроградного Меркурія допоможе швидше знаходити відповіді на питання, що давно турбували, а енергія молодика та повні відкриє нові двері у сфері роботи та фінансів.

У цей період важливу роль відіграватимуть сміливість і готовність вийти за межі звичного. Астрологи радять уважніше прислухатися до власної інтуїції. Адже внутрішній голос допоможе прийняти правильне рішення.

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знаки Зодіаку астрологічні прогнози гороскоп на місяць
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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