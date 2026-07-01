Гороскоп на липень 2026: якому знаку Зодіаку чекати на сюрприз від Всесвіту

Всесвіт готує подарунок одному знаку Зодіаку: кому пощастить у липні
Липень 2026 точно не буде спокійним, адже на цей період припадає ретроградний Меркурій. Він внесе безлад у життя багатьох представників зодіакального кола. Проте для одного знаку Зодіаку Всесвіт підготував справжні подарунки. Йому відкриється рідкісне "вікно можливостей".
Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку особливо щаститиме у липні 2026 та яких сюрпризів чекати.
Знак Зодіаку, який отримає велику підтримку від Всесвіту в липні 2026
У центрі позитивних космічних енергій опиняться Тельці. З'явиться не одна можливість змінити життя на краще. Але головний сюрприз може не мати нічого спільного з тим, чого ви очікували.
Особливо сприятливо складатимуться події після другої половини місяця. Завершення ретроградного Меркурія допоможе швидше знаходити відповіді на питання, що давно турбували, а енергія молодика та повні відкриє нові двері у сфері роботи та фінансів.
У цей період важливу роль відіграватимуть сміливість і готовність вийти за межі звичного. Астрологи радять уважніше прислухатися до власної інтуїції. Адже внутрішній голос допоможе прийняти правильне рішення.
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