Гороскоп на липень 2026: який знак Зодіаку розбагатіє по-справжньому

Зодіакальне коло, дівчина з грошима. Колаж: Новини.LIVE

У липні в життя одного знаку Зодіаку несподівано увірветься справжня удача. Всесвіт подарує щасливчику реальні шанси отримати вигідні пропозиції та збільшити доходи.

Новини.LIVE з посиланням на прогноз астрологині Анжели Перл розповідає, для кого липень здатен стати одним із найприбутковіших місяців року.

Знак Зодіаку, який має найбільші шанси розбагатіти у липні 2026

Шанс нарешті здобути фінансовий успіх отримають Козероги. За прогнозом Анжели Перл, до 23 липня старі зв'язки можуть принести новий прибуток. А все завдяки впливу ретроградного Меркурія у Раку. У цей період у життя можуть повернутися колишні клієнти, давні бізнес-партнери або люди, з якими вже були успішні фінансові проєкти.

20 липня кармічні вузли переходять у нове положення, яке визначатиме розвиток матеріальної сфери протягом наступних півтора року. Для Козерогів це означає початок великої фінансової трансформації.

Друга половина липня стане найцікавішою для фінансів. З 19 по 23 липня Юпітер формує гармонійний аспект із Нептуном, відкриваючи Козерогам доступ до додаткових ресурсів. Йдеться не лише про власний заробіток. Можуть надійти державні виплати, спадщина, фінансова допомога, підтримка родини або кошти від партнера.

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Кінець липня принесе найгучніші фінансові новини. 29 липня повня у секторі доходів допоможе побачити справжню картину власних фінансів. Тоді багато Козерогів ухвалять важливі рішення щодо зарплати, роботи, витрат, інвестицій чи великих покупок. А вже 30 липня настане один із найщасливіших моментів місяця. Сонце з'єднається з Юпітером, який символізує достаток, розширення можливостей і великі гроші.

Найнебезпечніші дні липня

Астрологиня також попередила й про несприятливі періоди. З 3 по 5 липня варто бути максимально обережними. Через напружений аспект Марса й Урана можливі конфлікти на роботі, несподівані затримки, технічні несправності або ризик травм.

Після 26 числа Сатурн розпочне ретроградний рух, який може сповільнити справи, пов'язані з нерухомістю, ремонтом, переїздом або оформленням документів. Деякі процеси можуть затягнутися до грудня, тому варто запастися терпінням і не нервувати через вимушені затримки.

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