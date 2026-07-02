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Головна Свята Юпітер у Леві несе подарунки: кому усміхнеться удача у перші вихідні липня

Юпітер у Леві несе подарунки: кому усміхнеться удача у перші вихідні липня

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 12:59
Гороскоп на вихідні 4-5 липня 2026: кому Юпітер у Леві дарує удачу
Зодіакальне коло, Юпітер у Леві, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Другий місяць літа розпочався із сильної позитивної енергії, яка вплинула на більшість представників зодіакального кола. А все завдяки планеті щастя Юпітеру, яка увійшла у Лева. Вже 4-5 липня її підсилить з'єднання Марса та Урана. Астрологи кажуть: є один знак Зодіаку, який може розраховувати на особливу удачу в цей період.

Новини.LIVE розповідає, кому перші вихідні липня 2026 несуть справжню радість.

Знак Зодіаку, який стане головним щасливчиком вихідних 4-5 липня

Найбільше прихильність Всесвіту відчують ті, хто народився під знаком Лева. Вхід Юпітера у ваш знак запускає новий цикл розвитку, що триватиме майже рік. Але саме перші липневі вихідні можуть подарувати яскравий натяк на те, що попереду починається світла смуга.

Вже 4-5 липня з'єднання Марса й Урана додасть сміливості зробити те, на що ви раніше не наважувалися, а Юпітер підтримає кожен крок, спрямований на розвиток. Особливо вдало складатимуться справи, пов'язані з кар'єрою, творчістю, навчанням, особистими проєктами. Астрологи радять у ці дні не відмовлятися від нових знайомств, сміливо приймати запрошення та бути відкритими до нового.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Якому знаку Зодіаку найбільше щаститиме у липні 2026 та яких несподіванок чекати у житті.

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Що другий місяць літа готує кожному знаку Зодіаку.

знаки Зодіаку астрологічні прогнози гороскоп на вихідні
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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