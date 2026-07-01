Таро-прогноз на липень 2026: яким знакам Зодіаку слід берегти гроші

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро показали знаки Зодіаку, які ризикують втратити великі гроші у липні. У цей час є ризик піддатися ілюзіям, довіритися не тим, а імпульсивне рішення може стати фатальним.

Новини.LIVE ділиться Таро-прогнозом, кому варто бути особливо обачними у другий місяць літа.

Близнюки — карта Таро "Диявол"

Ця карта попереджає вас про втрату пильності. Дрібні витрати створюватимуть ілюзію, що все під контролем та насправді вони можуть стати причиною заборгованостей. Особливо небезпечні покупки "для настрою". Перегляньте всі регулярні списання з картки та відмовтеся від того, чим реально не користуєтесь. Також уникайте кредитів або покупок у розстрочку.

Діва — карта Таро "Сімка Пентаклів"

У липні може виникнути відчуття, що доходи не виправдовують зусиль. Це місяць, коли важливо не поспішати з великими покупками чи зміною фінансової стратегії. Карти Таро показують: ви ніби стоїте на роздоріжжі, але ще не бачите повної картини. Є ризик витратити кошти на те, що не принесе результату. Краще зосередитися на стабілізації бюджету.

Водолій — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

"П'ятірка Пентаклів" не говорить про катастрофу, але чітко вказує на ризик непередбачених витрат або тимчасової нестачі коштів. Можливі витрати на побут, здоров'я, ремонт або допомогу іншим людям. Варто бути уважними до боргових зобов'язань. Створіть фінансову "подушку безпеки", навіть мінімальну.

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