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Главная Праздники Таро предупреждает: каким знакам Зодиака нужно беречь деньги в июле 2026

Таро предупреждает: каким знакам Зодиака нужно беречь деньги в июле 2026

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 05:49
Таро-прогноз на июль 2026: каким знакам Зодиака нужно бережно относиться к деньгам
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро указали знаки Зодиака, которые рискуют потерять большие деньги в июле. В это время существует риск поддаться иллюзиям, довериться не тем людям, а импульсивное решение может обернуться фатальным исходом.

Новини.LIVE делится Таро-прогнозом, кому стоит быть особенно осторожными во второй месяц лета.

Близнецы — карта Таро "Дьявол"

Эта карта предупреждает вас о потере бдительности. Мелкие расходы будут создавать иллюзию, что всё под контролем, а на самом деле они могут стать причиной задолженностей. Особенно опасны покупки "для настроения". Просмотрите все регулярные списания с карты и откажитесь от того, чем реально не пользуетесь. Также избегайте кредитов или покупок в рассрочку.

Дева — карта Таро "Семерка Пентаклей"

В июле может возникнуть ощущение, что доходы не оправдывают усилий. Это месяц, когда важно не торопиться с крупными покупками или изменением финансовой стратегии. Карты Таро показывают: вы как будто стоите на распутье, но ещё не видите полной картины. Есть риск потратить средства на то, что не принесёт результата. Лучше сосредоточиться на стабилизации бюджета.

Водолей — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

"Пятерка Пентаклей" не говорит о катастрофе, но четко указывает на риск непредвиденных расходов или временной нехватки средств. Возможны расходы на быт, здоровье, ремонт или помощь другим людям. Стоит быть внимательными к долговым обязательствам. Создайте финансовую "подушку безопасности", пусть даже минимальную.

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Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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