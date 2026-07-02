Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: кому Юпитер в Льве подарит удачу

Зодиакальный круг, Юпитер во Льве, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Второй месяц лета начался с мощной положительной энергии, которая повлияла на большинство представителей зодиакального круга. А все благодаря планете счастья Юпитеру, который вошел в знак Льва. Уже 4-5 июля его усилит соединение Марса и Урана. Астрологи говорят: есть один знак Зодиака, который может рассчитывать на особую удачу в этот период.

Новини.LIVE рассказывают, кому первые выходные июля 2026 года принесут настоящую радость.

Знак Зодиака, который станет главным счастливчиком выходных 4-5 июля

Больше всего благосклонности Вселенной почувствуют те, кто родился под знаком Льва. Вхождение Юпитера в ваш знак запускает новый цикл развития, который продлится почти год. Но именно первые июльские выходные могут подарить яркий намек на то, что впереди начинается светлая полоса.

Уже 4-5 июля соединение Марса и Урана придаст смелости сделать то, на что вы раньше не решались, а Юпитер поддержит каждый шаг, направленный на развитие. Особенно удачно будут складываться дела, связанные с карьерой, творчеством, обучением, личными проектами. Астрологи советуют в эти дни не отказываться от новых знакомств, смело принимать приглашения и быть открытыми к новому.

Также делимся другими интересными астрологическими прогнозами

Какому знаку Зодиака больше всего повезет в июле 2026 года и каких неожиданностей ждать в жизни.

Читайте также:

Кому необходимо беречь деньги до конца июля, чтобы не остаться с пустым кошельком.

Что второй месяц лета готовит каждому знаку Зодиака.