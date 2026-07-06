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Головна Свята Місяць підвищеної напруги: яким знакам Зодіаку слід бути обережними у липні

Місяць підвищеної напруги: яким знакам Зодіаку слід бути обережними у липні

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 15:55
Гороскоп на липень 2026: яким знакам Зодіаку слід бути обережними
Зодіакальне коло, загадкова красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Липень 2026 буде насиченим на астрологічні події. Якщо одним він обіцяє удачу, то деякі знаки Зодіаку місяць випробує на витримку. Напруга відчуватиметься одразу у кількох сферах життя.

Новини.LIVE з посиланням на астропрогноз астрологині Марини Скаді розповідає, кому в липні варто бути особливо уважними.

Близнюки

Липень вдарить по вашій фінансовій сфері. Можливі несподівані витрати, зміни джерел доходу або перегляд важливих планів. Також місяць здатен піднести технічні несправності, перенесення важливих справ. Але нестабільність може відкрити й нові можливості. Особливо якщо не поспішати з рішеннями. Після завершення ретроградного Меркурія 23 липня вам стане легше говорити про те, що давно турбувало. Відверті розмови допоможуть усунути непорозуміння.

Діва

Ваш успіх у липні напряму залежатиме від вашої уважності. Нові фінансові можливості можуть з'являтися так само швидко, як і зникати, тому будь-які рішення варто приймати лише після ретельного аналізу. А найбільшу небезпеку становитиме перевтома. Робочі справи можуть накопичуватися, плани — несподівано змінюватися, а зовнішній тиск лише посилюватиметься. З 10 липня Венера опиниться у вашому знаку й змусить уважніше придивитися до партнера та взаємини. Це хороший час для чесної розмови, але надмірна критика може лише віддалити близьку людину.

Стрілець

Липень вимагатиме особливої обережності у фінансових питаннях. Може виникнути спокуса ризикнути. Проте астрологічні говорять про те, що не варто поспішати, а краще мати запасний план. Опозиція Юпітера до Плутона з 20 липня може принести затримки, перенесення поїздок або несподівані зміни в роботі. Краще пристосуватися до ситуації, ніж намагатися силоміць усе контролювати. Водночас липень відкриє можливість поговорити про те, що давно залишалося без відповіді.

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Риби

У другий місяць літа фінансові питання вимагатимуть максимальної уважності. Не варто ухвалювати рішення лише під впливом емоцій. Перегляд бюджету або відмова від певних витрат будуть правильним кроком у довгостроковій перспективі. Також вам варто уникати надмірної відповідальності за чужі проблеми. Якщо ви братимете на себе забагато обов'язків, ризикуєте швидко втратити сили та емоційну рівновагу. Здоровий баланс між допомогою іншим і турботою про себе стане ключем до спокійного місяця.

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Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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