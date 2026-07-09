Какой знак Зодиака достигнет целей уже скоро: Марс в Близнецах зарядит на успех

Зодиакальный круг, Марс в Близнецах, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Планета энергии и амбиций Марс перешла в знак Близнецов еще 28 июня, принеся с собой волну решимости и желания действовать без промедления. Для большинства этот транзит станет периодом активности. А один знак Зодиака будет буквально заряжен на большой успех. У него будут все шансы достичь больших целей до 11 августа.

Новини.LIVE рассказывает, кому Марс в Близнецах поможет реализовать амбициозные планы и как максимально использовать его энергию.

Знак Зодиака, которому Марс в Близнецах принесет наибольший успех

Наиболее положительное влияние Марса в Близнецах почувствуют Девы. Энергия астрологического транзита будет ощущаться особенно сильно и поможет действовать уверенно, быстро и без лишних сомнений. Сейчас Девы могут почувствовать невиданный прилив сил, желание брать на себя ответственность.

Особенно благоприятным это время будет для профессиональной сферы. Марс активизирует темы карьеры, репутации и личных достижений. Это тот момент, когда стоит решиться сменить работу, перейти на новую должность или открыть собственное дело. Астрологи советуют в этот период смело демонстрировать свои навыки, таланты, делиться идеями. Настойчивость наконец принесет результат.

В то же время астрологи подчеркивают, что успех не придет сам по себе. Марс лишь усиливает внутреннюю мотивацию, а окончательный результат будет зависеть от ваших решений, дисциплины и готовности работать над своими целями.

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Как использовать энергию Марса в Близнецах максимально эффективно:

не тратьте силы на мелочи;

сосредоточьтесь на главной цели;

учитесь новому, если это поможет приблизиться к цели;

не откладывайте важные переговоры или собеседования;

смело презентуйте свои идеи;

не позволяйте страху останавливать вас.

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