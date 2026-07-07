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Главная Праздники Венера в Деве подарит судьбоносную встречу: кто найдет любовь в июле 2026

Венера в Деве подарит судьбоносную встречу: кто найдет любовь в июле 2026

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Дата публикации 7 июля 2026 12:49
Гороскоп на июль 2026: какому знаку Зодиака Венера в Деве подарит любовь
Зодиакальный круг, влюбленная пара. Коллаж: Новини.LIVE

Планета любви Венера переходит в знак Девы с 10 июля, открывая новый астрологический период, сулящий искренние чувства и серьезные намерения. Астрологи говорят: один знак Зодиака получит шанс встретить человека, с которым захочется строить будущее.

Новини.LIVE делится астрологическим прогнозом о том, кому Венера в Деве готовит самый приятный сюрприз в июле 2026.

Знак Зодиака, который встретит настоящую любовь в июле 2026

После вхождения Венеры в знак Девы 10 июля больше всего ее влияние почувствуют, конечно же, Девы. Астрологи говорят, что весь месяц будет благоприятным для встреч, свиданий, новых знакомств.

Как объясняют астрологи, Венера в Деве часто "приводит" любовь через повседневные дела: работу, учебу, путешествие, поход к врачу, спортивный клуб или даже случайную встречу в магазине. Поэтому такие, на первый взгляд, незначительные события могут стать началом большой истории.

Вселенная подарит вам возможности начать новые романтические отношения. Кому-то этот период принесет знакомство с будущей второй половинкой, тогда как другим Девам стоит присмотреться к тем, кто уже рядом. Ведь любовь может зародиться из дружеского общения.

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Астрологи подчеркивают: не стоит ожидать бурного и страстного романа, который вспыхнет мгновенно. Июль поможет вам разглядеть в человеке не только внешность, но и характер, ценности. Это шанс на прочные отношения, в которых, в первую очередь, царит доверие и уважение.

Делимся другими интересными астрологическими прогнозами на июль 2026

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знаки Зодиака астрологические прогнозы любовный гороскоп
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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