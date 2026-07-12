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Головна Свята Чотири знаки Зодіаку, у яких закінчаться важкі часи вже скоро

Чотири знаки Зодіаку, у яких закінчаться важкі часи вже скоро

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 04:42
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які залишать проблеми у минулому до кінця липня 2026
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Через вплив ретроградного Меркурія початок липня багатьом влаштував перевірку на витримку. Але друга половина місяця поступово змінює енергетику: відкривається простір для нових можливостей. Астрологи кажуть: чотири знаки Зодіаку залишать проблеми позаду вже до кінця липня.

Новини.LIVE розповідає, хто зі знаків Зодіаку забуде про негаразди вже скоро.

Лев

З першою половиною місяця закінчується й період невизначеності. Ви побачите перспективи у кар'єрі, фінансах і особистому житті. Це буде особливо сприятливий час для запуску нових проєктів, переговорів, співбесід та важливих знайомств. Не відкладайте важливі рішення після 23 липня.

Рак

Липень стане часом завершення емоційно складного етапу. Астрологи прогнозують покращення фінансової ситуації, стабілізацію сімейних справ. До кінця місяця ви можете отримати приємну новину, яка допоможе остаточно закрити питання, що давно не давало спокою. Також це гарний час для відновлення стосунків із людьми, з якими раніше виникли непорозуміння. Не бійтеся завершувати старі справи.

Діва

Кінець липня принесе вам внутрішнє полегшення. Ситуація почне вирівнюватися і ви зможете чіткіше побачити свої цілі, знайти відповіді на питання. Зростає ймовірність успішного вирішення робочих питань. Приділіть увагу плануванню серпня, визначіть головні пріоритети й не розпорошуйте сили на другорядні завдання.

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Ви нарешті відчуєте впевненість у власних силах, якої довго не вистачало. До кінця липня з'являться нові професійні перспективи. Вашою головною перевагою стане відкритість до нового. Астрологи наголошують, початком важливого життєвого етапу стануть корисні знайомства, поїздки або навчання. Тож, не відмовляйтеся від нового лише через страх змін.

Ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

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знаки Зодіаку астрологічні прогнози гороскоп на місяць
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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