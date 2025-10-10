Макс Барских представил новый альбом Город дождей

Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Макс Барских представил свой новый украиноязычный альбом "Місто дощів" - искреннюю музыкальную исповедь, созданную всего за три дня. Эта пластинка стала не просто очередным релизом, а эмоциональным портретом сегодняшней Украины — страны, живущей между воздушными тревогами, болью потерь и верой в свет.

Артист признается, что все песни родились спонтанно — буквально за две недели до выхода.

"Эти песни родились буквально две недели назад, — рассказывает Барских, — И все происходит настолько быстро, что я не успеваю осознать. Кажется, что-то свыше передает нам эти слова, чтобы мы зафиксировали их для слушателей. Каждая из этих песен — это эмоция, которой живет сегодня каждый украинец",- говорит Барских.

Как и легендарный хит "Будет весна", написанный в первые дни полномасштабного вторжения, новая пластинка — это хроника 1324 дней войны, надежды, потерь и силы духа. Она состоит из пяти композиций, в которых переплетаются личные переживания певца и коллективные эмоции миллионов украинцев.

Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

"Кохай" — это пролог альбома и одновременно обращение к слушателю. В песне Барских говорит о том, как важно оставаться человечным даже тогда, когда вокруг боль и страх.

"Город дождей" — центральный трек альбома, который дал название всей пластинке. Это песня о любви, которая не подвластна обстоятельствам, о городе, где дождь становится символом очищения и возрождения. В этой композиции есть спокойствие и свет — даже несмотря на печаль. Она звучит как напоминание, что любовь всегда найдет путь, даже когда кажется, что мир рассыпается.

Съемки клипа. Фото: менеджмент артиста

"Бути сильним" — самая эмоциональная песня альбома, посвященная тем, кто ежедневно держит небо и землю — украинским военным.

"Спи" — нежная колыбельная для тех, кого уже нет рядом. Эта композиция о потере, памяти и спокойствии.

"Все ОК" — финальный и самый оптимистичный трек пластинки, который стал лид-синглом.

Все пять клипов к альбому были сняты за один день под открытым небом — среди высоких трав и старых деревьев. За режиссуру отвечал Алан Бадоев.

"Вот слышите? ПВО бахает, потому что шахеди над нами, — говорит Алан Бадоев в документальных кадрах, — Так сейчас выглядит украинская съемка: ты играешь счастье, лето, свет, а где-то на горизонте бахает. И все равно продолжаешь. Вот это и есть Украина", — поделился режиссер Алан Бадоев.

Премьерное исполнение "Міста дощів" состоится 13 декабря на большом сольном концерте Макса Барских в киевском "Дворце спорта".