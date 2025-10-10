Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Альбом света — Макс Барских презентовал пластинку "Місто дощів" arrow

Альбом света — Макс Барских презентовал пластинку "Місто дощів"

10 октября 2025 13:29
Анастасия Постоенко - Редактор
Макс Барских представил новый альбом Город дождей
Макс Барских. Фото: менеджмент артиста
Анастасия Постоенко - Редактор

Макс Барских представил свой новый украиноязычный альбом "Місто дощів" - искреннюю музыкальную исповедь, созданную всего за три дня. Эта пластинка стала не просто очередным релизом, а эмоциональным портретом сегодняшней Украины — страны, живущей между воздушными тревогами, болью потерь и верой в свет.

Артист признается, что все песни родились спонтанно — буквально за две недели до выхода.

Реклама
Читайте также:

"Эти песни родились буквально две недели назад, — рассказывает Барских, — И все происходит настолько быстро, что я не успеваю осознать. Кажется, что-то свыше передает нам эти слова, чтобы мы зафиксировали их для слушателей. Каждая из этих песен — это эмоция, которой живет сегодня каждый украинец",- говорит Барских.

Как и легендарный хит "Будет весна", написанный в первые дни полномасштабного вторжения, новая пластинка — это хроника 1324 дней войны, надежды, потерь и силы духа. Она состоит из пяти композиций, в которых переплетаются личные переживания певца и коллективные эмоции миллионов украинцев.

Макс Барських
Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

"Кохай" — это пролог альбома и одновременно обращение к слушателю. В песне Барских говорит о том, как важно оставаться человечным даже тогда, когда вокруг боль и страх.

"Город дождей" — центральный трек альбома, который дал название всей пластинке. Это песня о любви, которая не подвластна обстоятельствам, о городе, где дождь становится символом очищения и возрождения. В этой композиции есть спокойствие и свет — даже несмотря на печаль. Она звучит как напоминание, что любовь всегда найдет путь, даже когда кажется, что мир рассыпается.

Новий альбом Макс Барських
Съемки клипа. Фото: менеджмент артиста

"Бути сильним" — самая эмоциональная песня альбома, посвященная тем, кто ежедневно держит небо и землю — украинским военным.

"Спи" — нежная колыбельная для тех, кого уже нет рядом. Эта композиция о потере, памяти и спокойствии.

"Все ОК" — финальный и самый оптимистичный трек пластинки, который стал лид-синглом.

Все пять клипов к альбому были сняты за один день под открытым небом — среди высоких трав и старых деревьев. За режиссуру отвечал Алан Бадоев.

"Вот слышите? ПВО бахает, потому что шахеди над нами, — говорит Алан Бадоев в документальных кадрах, — Так сейчас выглядит украинская съемка: ты играешь счастье, лето, свет, а где-то на горизонте бахает. И все равно продолжаешь. Вот это и есть Украина", — поделился режиссер Алан Бадоев.

Премьерное исполнение "Міста дощів" состоится 13 декабря на большом сольном концерте Макса Барских в киевском "Дворце спорта".

музыка Макс Барских шоу-бизнес певец альбом
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:54 Трамп высказывался о лауреате Нобелевской премии мира

13:51 Польша выступает за перехват ракет над Украиной — есть нюанс

13:48 G7 провели срочную встречу с Минэнерго из-за российских атак

13:45 Цены на картофель в Украине "притаились" — где купить дешевле

13:44 Потеряла ногу из-за РФ — гимнастка из Одесщины завоевала золото

Государство будет выделять по 4 млн грн на протез — подробности - 80x80

Государство будет выделять по 4 млн грн на протез — подробности

13:43 Угроза со стороны РФ — страны Балтии планируют массовую эвакуацию

13:29 Альбом света — Макс Барских презентовал пластинку "Місто дощів"

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

13:21 Атака на энергосистему — где самая сложная ситуация

13:10 Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в действие

13:54 Трамп высказывался о лауреате Нобелевской премии мира

13:51 Польша выступает за перехват ракет над Украиной — есть нюанс

13:48 G7 провели срочную встречу с Минэнерго из-за российских атак

13:45 Цены на картофель в Украине "притаились" — где купить дешевле

13:44 Потеряла ногу из-за РФ — гимнастка из Одесщины завоевала золото

Государство будет выделять по 4 млн грн на протез — подробности - 80x80

Государство будет выделять по 4 млн грн на протез — подробности

13:43 Угроза со стороны РФ — страны Балтии планируют массовую эвакуацию

13:29 Альбом света — Макс Барских презентовал пластинку "Місто дощів"

13:21 Атака на энергосистему — где самая сложная ситуация

13:10 Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в действие

13:07 РФ постоянно придумывает новые тактики — как готовят Укрзализныцю

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

29 сентября

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

9 октября
Text

17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:32 Кнопочные телефоны возвращаются — 3 причины перейти на них

29 сентября 2025

19:20 Пенсия по инвалидности III группы — сума выплат с октября

3 октября 2025

01:00 Когда квасить капусту в октябре 2025 — дни по лунному календарю

6 октября 2025

20:40 Какие новые требования для зимних шин 2025-2026

2 октября 2025

08:50 Субсидии на зиму — от клиентов требуют важную справку

5 октября 2025

00:30 Годен к службе в ТЦК — могут ли отправить на фронт

13:40 Можно ли забирать на дрова лежащие возле дороги деревья и ветки

15:16 Садовый сделал важное заявление относительно дальнейших атак РФ

4 октября 2025

10:12 Прожиточный минимум и пенсия — Гетманцев озвучил сумму на 2026

29 сентября 2025

12:10 Мобильная связь для украинцев 60+ — какой тариф выбрать в октябре

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации