Макс Барських представив новий альбом Місто дощів

Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

Макс Барських представив свій новий україномовний альбом "Місто дощів" — щиру музичну сповідь, створену всього за три дні. Ця платівка стала не просто черговим релізом, а емоційним портретом сьогоднішньої України — країни, що живе між повітряними тривогами, болем втрат і вірою у світло.

Артист зізнається, що всі пісні народилися спонтанно — буквально за два тижні до виходу.

"Ці пісні народилися буквально два тижні тому, — розповідає Барських. — І все відбувається настільки швидко, що я не встигаю усвідомити. Здається, щось згори передає нам ці слова, щоб ми зафіксували їх для слухачів. Кожна з цих пісень — це емоція, якою живе сьогодні кожен українець", — говорить Барських.

Як і легендарний хіт "Буде весна", написаний у перші дні повномасштабного вторгнення, нова платівка — це хроніка 1324 днів війни, надії, втрат і сили духу. Вона складається з п’яти композицій, у яких переплітаються особисті переживання співака та колективні емоції мільйонів українців.

"Кохай" — це пролог альбому й водночас звернення до слухача. У пісні Барських говорить про те, як важливо залишатися людяним навіть тоді, коли навколо біль і страх.

"Місто дощів" — центральний трек альбому, який дав назву всій платівці. Це пісня про любов, що не підвладна обставинам, про місто, де дощ стає символом очищення і відродження. У цій композиції є спокій і світло — навіть попри сум. Вона звучить як нагадування, що кохання завжди знайде шлях, навіть коли здається, що світ розсипається.

Зйомки кліпу. Фото: менеджмент артиста

"Бути сильним" — найемоційніша пісня альбому, присвячена тим, хто щодня тримає небо й землю — українським військовим.

"Спи" — ніжна колискова для тих, кого вже немає поруч. Ця композиція про втрату, пам’ять і спокій.

"Все ОК" — фінальний і найоптимістичніший трек платівки, який став лід-синглом.

Усі п’ять кліпів до альбому були зняті за один день просто неба — серед високих трав і старих дерев. За режисуру відповідав Алан Бадоєв.

"Ось чуєте? ППО бахає, бо шахеди над нами, — говорить Алан Бадоєв у документальних кадрах. — Так зараз виглядає українське знімання: ти граєш щастя, літо, світло, а десь на горизонті бахає. І все одно продовжуєш. Ось це і є Україна", — поділився режисер Алан Бадоєв.

Прем’єрне виконання "Міста дощів" відбудеться 13 грудня на великому сольному концерті Макса Барських у київському "Палаці спорту".