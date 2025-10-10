Відео
Шоу-бізнес

Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Альбом світла — Макс Барських презентував платівку "Місто дощів"

10 жовтня 2025 13:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
Макс Барських представив новий альбом Місто дощів
Макс Барських. Фото: менеджмент артиста
Анастасія Постоєнко - Редактор

Макс Барських представив свій новий україномовний альбом "Місто дощів" — щиру музичну сповідь, створену всього за три дні. Ця платівка стала не просто черговим релізом, а емоційним портретом сьогоднішньої України — країни, що живе між повітряними тривогами, болем втрат і вірою у світло.

Артист зізнається, що всі пісні народилися спонтанно — буквально за два тижні до виходу.

Читайте також:

"Ці пісні народилися буквально два тижні тому, — розповідає Барських. — І все відбувається настільки швидко, що я не встигаю усвідомити. Здається, щось згори передає нам ці слова, щоб ми зафіксували їх для слухачів. Кожна з цих пісень — це емоція, якою живе сьогодні кожен українець", — говорить Барських.

Як і легендарний хіт "Буде весна", написаний у перші дні повномасштабного вторгнення, нова платівка — це хроніка 1324 днів війни, надії, втрат і сили духу. Вона складається з п’яти композицій, у яких переплітаються особисті переживання співака та колективні емоції мільйонів українців.

Макс Барських
Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

"Кохай" — це пролог альбому й водночас звернення до слухача. У пісні Барських говорить про те, як важливо залишатися людяним навіть тоді, коли навколо біль і страх. 

"Місто дощів" — центральний трек альбому, який дав назву всій платівці. Це пісня про любов, що не підвладна обставинам, про місто, де дощ стає символом очищення і відродження. У цій композиції є спокій і світло — навіть попри сум. Вона звучить як нагадування, що кохання завжди знайде шлях, навіть коли здається, що світ розсипається.

Новий альбом Макс Барських
Зйомки кліпу. Фото: менеджмент артиста

"Бути сильним" — найемоційніша пісня альбому, присвячена тим, хто щодня тримає небо й землю — українським військовим. 

"Спи" — ніжна колискова для тих, кого вже немає поруч. Ця композиція про втрату, пам’ять і спокій. 

"Все ОК" — фінальний і найоптимістичніший трек платівки, який став лід-синглом. 

Усі п’ять кліпів до альбому були зняті за один день просто неба — серед високих трав і старих дерев. За режисуру відповідав Алан Бадоєв. 

"Ось чуєте? ППО бахає, бо шахеди над нами, — говорить Алан Бадоєв у документальних кадрах. — Так зараз виглядає українське знімання: ти граєш щастя, літо, світло, а десь на горизонті бахає. І все одно продовжуєш. Ось це і є Україна", — поділився режисер Алан Бадоєв.

Прем’єрне виконання "Міста дощів" відбудеться 13 грудня на великому сольному концерті Макса Барських у київському "Палаці спорту".

музика Макс Барських шоу-бізнес співак альбом
