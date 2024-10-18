Евгений Кухарь удивил суммой, которую тратит на месяц - подробности

Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Шеф-повар Евгений Клопотенко заговорил о своем заработке во время войны. Ресторатор рассказал, сколько денег тратит в месяц.

Подробностями повар поделился в интервью "Слава+".

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Клопотенко рассекретил свой заработок в месяц

Как признался Клопотенко, за месяц он зарабатывает от 15 до 18 тысяч долларов. Заработанные средства повар в основном тратит на то, чтобы сделать свою жизнь максимально комфортной.

Сейчас кулинар проживает в Киеве и арендует квартиру в центре города. Также у Клопотенко есть личный водитель и ассистент, которым он платит заработную плату. Но больше всего, по словам повара, он тратит средств на вкусную еду.

"Квартира в центре стоит 45 тысяч гривен. У меня есть водитель, есть ассистент, вместе на это я трачу где-то 120 тысяч гривен в месяц. Плюс я помогаю родителям — где-то 150 тысяч. На донаты уходит примерно еще 150 тысяч. На еду я трачу очень много. Я преувеличиваю с этим, но где-то восемь тысяч гривен я потратил за два дня на еду, покупая в магазине, это не в ресторанах. Где-то тысяч 60 на еду. На все нужно где-то 10 тысяч долларов", — поделился Клопотенко.

Повар Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Остаток средств повар реинвестирует и вкладывает в разные проекты, чтобы получать пассивный доход. Также немало средств Клопотенко "вложил в свое лицо" и продвижение собственного бизнеса.

Кроме того, у повара также есть две квартиры в столице, однако не получает за них средств за аренду, ведь там живут его родственники.

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