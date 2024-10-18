Євген Кухар здивував сумою, яку витрачає на місяць - подробиці

Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Шеф-кухар Євген Клопотенко заговорив про свій заробіток під час війни. Ресторатор розповів, скільки грошей витрачає на місяць.

Подробицями кухар поділився в інтерв'ю "Слава+".

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Як зізнався Клопотенко, у місяць він заробляє від 15 до 18 тисяч доларів. Зароблені кошти кухар здебільшого витрачає на те, аби зробити своє життя максимально комфортним.

Зараз кулінар мешкає у Києві та орендує квартиру в центрі міста. Також в Клопотенка є особистий водій та асистент, яким він також платить заробітну плату. Але найбільше, за словами кухара, він витрачає коштів на смачну їжу.

"Квартира в центрі коштує 45 тисяч гривень. У мене є водій, є асистент, разом на це я витрачаю десь 120 тисяч гривень на місяць. Плюс я допомагаю батькам — десь 150 тисяч. На донати йде приблизно ще 150 тисяч. На їжу я витрачаю дуже багато. Я перебільшую з цим, але десь вісім тисяч гривень я витратив за два дні на їжу, купуючи в магазині, це не в ресторанах. Десь тисяч 60 на їжу. На все потрібно десь 10 тисяч доларів", — поділився Клопотенко.

Кухар Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Залишок коштів кухар реінвестує та вкладає в різні проєкти, аби отримувати пасивний дохід. Також чимало коштів Клопотенко "вклав у своє лице" та просування власного бізнесу.

Окрім того, кухар також має дві квартири у столиці, однак не отримує за них коштів за оренду, адже там мешкають його родичі.

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