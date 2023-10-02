Почему динозавры вымерли — ученые нашли настоящую причину страшных событий

Динозавры уходят от опасности во время страшной катастрофы на Земле. Фото: stocktrekimages.com

Долгое время ученые сходились во мнении, что причиной массового вымирания динозавров стал 10-километровый астероид, упавший на нашу планету 66 миллионов лет назад. Однако новое исследование ученых открывает другую возможную причину. Убийца древних рептилий родом с Земли и гораздо страшнее.

Новое исследование ученых из Дартмутского университета было опубликовано в журнале Science, пишет Daily Mail.

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Как рассказал соавтор научной работы, геолог Алекс Кокс, чтобы исследование было объективным, они "позволили все решать коду". Ученые применили модель "Долгосрочный резервуар цикла углерода в океане, атмосфере и осадках" (LOSCAR), чтобы вычислить движение атомов углерода за миллион лет до и после вымирания динозавров.

Кокс пояснил, была создана специальная симуляция (компьютерная модель), которая использовала геологические и климатические данные, собранные из трех образцов глубоководного керна (проба вещества, представляющего собой цилиндрический столбик, отбирается при бурении с целью дальнейшего изучения. — Ред.), содержащего окаменелости, которым около 67-65 миллионов лет.

Так, с помощью современных технологий удалось проследить историю окаменелостей за миллион лет до и после вымирания динозавров. Симуляция выдала более 300 тыс. возможных сценариев гибели рептилий.

"Моделирование LOSCAR использовало необработанные геологические данные из глубоководных образцов керна для моделирования древнего "углеродного цикла" — отслеживания потоков элемента от углекислого газа в атмосфере до углеродных форм жизни, таких как крохотные фораминиферы.

Наша модель работала с данными независимо и без предвзятости человека, чтобы определить количество углекислого газа и диоксида серы, необходимых для создания климата и сбоев углеродного цикла, которые мы видим в геологической летописи", — сказал соавтор исследования и доцент кафедры наук о Земле в Дартмуте Бренхин Келлер.

Ученые ввели геологические данные, собранные из глубоководных проб керна, в свою компьютерную модель. Каждый образец керна содержал микроископаемые фораминифер в возрасте 67-65 миллионов лет. Фото: США Geological Survey

Почему вымерли динозавры — ученые нашли ответ

Как показала в ходе исследований компьютерная модель, настоящим убийцей динозавров был не астероид Чиксулуб, врезавшийся в полуостров Юкатан более 66 миллионов лет назад.

Причиной массового вымирания стал индийский мегаулкан, который на протяжении почти миллионов лет извержения выбрасывал в атмосферу Земли 10,4 триллиона тонн углекислого газа, 9,3 триллиона тонн диоксида серы.

Изменение климата и токсичные газы, выбрасываемые сотнями тысяч лет, были гвоздем в гроб для древних вымерших существ.

"Исторически мы знаем, что вулканы могут повлечь за собой массовое вымирание. Но это первая независимая оценка летучих выбросов, полученная на основе доказательств их влияния на окружающую среду", — пояснил один из авторов исследования.

Отметим, что сейчас на месте бывшего мегавулкана расположены так называемые Траппы плато Декан. Это одно из самых больших вулканических образований на Земле. Магматическая провинция сложена базальтовыми покровами, толщина которых достигает более 2000 метров.

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