Чому динозаври вимерли — вчені знайшли справжню причину страшних подій

Динозаври тікають від небезпеки під час страшної катастрофи на Землі. Фото: stocktrekimages.com

Довгий час вчені сходилися на думці, що причиною масового вимирання динозаврів став 10-кілометровий астероїд, що впав на нашу планету 66 мільйонів років тому. Проте нове дослідження вчених відкриває іншу можливу причину. Вбивця стародавніх рептилій походить з Землі та значно страшніший.

Нове дослідження науковців з Дартмутського університету було опубліковане в журналі Science, пише Daily Mail.

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Як розповів співавтор наукової роботи, геолог Алекс Кокс, щоб дослідження було об'єктивним, вони "дозволили все вирішувати коду". Вчені застосували модель "Довгостроковий резервуар циклу вуглецю в океані, атмосфері та осадах" (LOSCAR), щоб обчислити рух атомів вуглецю за мільйон років до і після вимирання динозаврів.

Кокс пояснив, була створена спеціальна симуляція (комп’ютерна модель), яка використовувала геологічні та кліматичні дані, зібрані з трьох зразків глибоководного керна (проба речовини, що являє собою циліндричний стовпчик, відбирається при бурінні з метою подальшого вивчення, — Ред.), що містив скам'янілості, яким близько 67-65 мільйонів років.

Так, за допомогою сучасних технологій вдалося простежити історію скам'янілостей за мільйон років до і після вимирання динозаврів. Симуляція видала понад 300 тис. можливих сценаріїв гибелі рептилій.

"Моделювання LOSCAR використовувало необроблені геологічні дані з глибоководних зразків керна для моделювання стародавнього "вуглецевого циклу" — відстеження потоків елемента від вуглекислого газу в атмосфері до вуглецевих форм життя, таких як крихітні форамініфери.

Наша модель працювала з даними, незалежно та без упередженості людини, щоб визначити кількість вуглекислого газу та діоксиду сірки, необхідних для створення клімату та збоїв вуглецевого циклу, які ми бачимо в геологічному літописі", — сказав співавтор дослідження та доцент кафедри наук про Землю у Дартмуті Бренхін Келлер.

Вчені ввели геологічні дані, зібрані з глибоководних проб керна, у свою комп’ютерну модель. Кожен зразок керна містив мікрокопалини форамініфер віком 67-65 мільйонів років. Фото: United States Geological Survey

Чому вимерли динозаври — вчені знайшли відповідь

Як показала під час досліджень комп'ютерна модель, справжнім вбивцею динозаврів був не астероїд Чиксулуб, який врізався в півострів Юкатан понад 66 мільйонів років тому.

Причиною масового вимирання став індійський мегавулкан, що впродовж майже мільйонів років виверження викидав в атмосферу Землі 10,4 трильйона тонн вуглекислого газу, 9,3 трильйона тонн діоксиду сірки.

Зміна клімату та токсичні гази, що викидалися сотнями тисяч років, були цвяхом у труну для стародавніх вимерлих істот.

"Історично ми знаємо, що вулкани можуть спричинити масове вимирання. Але це перша незалежна оцінка летких викидів, отримана на основі доказів їх впливу на довкілля", — пояснив один з авторів дослідження.

Зазначимо, що зараз на місці колишнього мегавулкану розташовані так звані Траппи плато Декан. Це одне з найбільших вулканічних утворень на Землі. Магматична провінція складена базальтовими покривами, товщина яких сягає понад 2000 метрів.

Раніше ми повідомляли, що вчені відповіли на питання, чому кістки динозаврів не знаходять всюди, якщо ці істоти справді жили на планеті.

Нагадаємо, ми писали, що вчені розповіли про першого хижака, який жив задовго до динозаврів. Його скам'янілі рештки знайшли в Бразилії.

Також ми розповідали про те, що вченим вдалося визначити, скільки тиранозаврів жило на Землі до падіння астероїда. Кількість цих хижаків вражає!