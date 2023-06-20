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Стало відомо, чи може повернутися метеорит, що знищив динозаврів

20 червня 2023 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, чи може повернутися метеорит, що знищив динозаврів
Динозаври споглядають метеорит, що ймовірно призвів до їх загибелі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Близько 66 млн років тому метеорит розміром у 12 км впав поблизу сучасного півострова Юкатан у Мексиці. Однак вчені сумніваються, що він міг вплинути на життя на Землі настільки, що призвів до загибелі динозаврів. Крім того, є ймовірність, що метеорит може повернутися.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Чому загинули динозаври

Зазначається, що метеорит не є позитивним явищем для нашої планети. Попри те, що його вплив на життя на Землі є сумнівним, він все ж здатен призвести до глобальних змін у кліматі, спричинивши різке похолодання. Більше того вчені стверджують, що падіння метеорита змінило хімічний склад океану, що мільйони років тому призвело до вимирання більшої частини морських організмів.

Також вчені припускають, що динозаври великих розмірів були дещо вибагливіші щодо умов існування, саме тому будь-які зміни в одній зі сфер життя Землі могли призвести до їх вимирання.

Крім того, існує гіпотеза, що важливий не розмір метеорита, а кут і місце його падіння. Так, якщо уламки з космосу, навіть невеликі, зіткнуться з місцем, що містить специфічний тип мінералу, то це може призвести до тривалих періодів серйозного похолодання.

"Додамо той факт, що метеорит міг впасти під вирішальним кутом, ми могли б мати вагомі підстави припускати, що той самий 12-кілометровий астероїд міг би бути менш руйнівним, якби він вдарився через кілька секунд, дещо в іншому місці на трохи інший ступінь", — зазначило видання.

Чи може метеорит повернутися на Землю

Астрономи стежать за великими каменями, які можуть перетнути нашу орбіту, оскільки їх удари можуть мати руйнівні наслідки. Програми моніторингу навколоземних астероїдів поки не сигналізують про потенційну небезпеку.

Проте, в майбутньому, можливо, знову зіткнемось зі схожою ситуацією. Якщо не зможемо уникнути удару, треба буде готуватися до екологічних наслідків. Вимирання динозаврів показало, що багато факторів впливають на ступінь шкоди від астероїдного удару.

Залежно від місця і сили удару, варіюються й масштаби наслідків. Якщо екосистема вже ослаблена, вона може не витримати цього. Тому люди  повинні зробити все можливе для швидкого відновлення планети після космічної катастрофи.

Нагадаємо, що до Землі на шаленій швидкості летів величезний астероїд. Небесне тіло називається 2023 JB3 і його розмір становить 49 метрів. Передбачалося, що він мав наблизитися до нашої планети 9 червня.

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