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Главная Рецепты Горстка ягод и 3 яйца — пирог в 100 раз вкуснее торта

Горстка ягод и 3 яйца — пирог в 100 раз вкуснее торта

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 03:00
Рецепт ягодного пирога с нежной заливкой и хрустящей крошкой — ароматная домашняя выпечка вместо торта
Ягодный пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Этот пирог настолько нежный, сочный и ароматный, что о торте просто забываешь. В нем идеально сочетаются легкое бисквитное тесто, ягодная кислинка и сливочная заливка, дополненная хрустящей крошкой. Готовится просто из базовых ингредиентов, а результат превосходит ожидания. Идеально к чаю, на завтрак или для гостей — каждый раз он разлетается первым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.;
  • масло — 80 мл.;
  • йогурт или сметана — 2 ст. л.;
  • цедра и сок лимона — из 1 шт.;
  • мука — 8 ст. л.;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.

Для начинки:

  • яйцо — 1 шт.;
  • йогурт или сметана — 6 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • ванильный сахар — щепотка;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • черника (свежая или замороженная) — 150 г.

Для крошки:

  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • мука — 1-2 ст. л.;
  • сахарная пудра — по желанию.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы.

рецепт ягідного пирога
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить масло, йогурт, лимонный сок и цедру, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.

простий рецепт ягідного пирога
Яйца и йогурт. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно смешать яйцо, йогурт, сахар, ванильный сахар и крахмал для начинки.

смачний рецепт ягідного пирога
Тесто и ягоды. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 24 см смазать маслом, вылить тесто, выложить начинку ложкой, распределить ягоды.

дуже смачний рецепт ягідного пирога
Крошка для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крошку из масла, сахара и муки, измельчив все до состояния крошки. Посыпать пирог.

рецепт ягідного пирога замість торта
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 170 °C, примерно 35-40 минут. По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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