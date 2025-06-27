Рецепт ягодного пирога с нежной заливкой и хрустящей крошкой — ароматная домашняя выпечка вместо торта

Горстка ягод и 3 яйца — пирог в 100 раз вкуснее торта
Этот пирог настолько нежный, сочный и ароматный, что о торте просто забываешь. В нем идеально сочетаются легкое бисквитное тесто, ягодная кислинка и сливочная заливка, дополненная хрустящей крошкой. Готовится просто из базовых ингредиентов, а результат превосходит ожидания. Идеально к чаю, на завтрак или для гостей — каждый раз он разлетается первым.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.;
- масло — 80 мл.;
- йогурт или сметана — 2 ст. л.;
- цедра и сок лимона — из 1 шт.;
- мука — 8 ст. л.;
- разрыхлитель — 2 ч. л.
Для начинки:
- яйцо — 1 шт.;
- йогурт или сметана — 6 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- ванильный сахар — щепотка;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- черника (свежая или замороженная) — 150 г.
Для крошки:
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- мука — 1-2 ст. л.;
- сахарная пудра — по желанию.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы.
Добавить масло, йогурт, лимонный сок и цедру, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
Отдельно смешать яйцо, йогурт, сахар, ванильный сахар и крахмал для начинки.
Форму диаметром 24 см смазать маслом, вылить тесто, выложить начинку ложкой, распределить ягоды.
Приготовить крошку из масла, сахара и муки, измельчив все до состояния крошки. Посыпать пирог.
Выпекать в духовке, разогретой до 170 °C, примерно 35-40 минут. По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.
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