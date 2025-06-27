Рецепт ягідного пирога з ніжною заливкою і хрусткою крихтою — ароматна домашня випічка замість торта

Жменька ягід і 3 яйця — пиріг в 100 разів смачніший за торт
Цей пиріг настільки ніжний, соковитий і ароматний, що про торт просто забуваєш. У ньому ідеально поєднуються легке бісквітне тісто, ягідна кислинка та вершкова заливка, доповнена хрусткою крихтою. Готується просто з базових інгредієнтів, а результат перевершує очікування. Ідеально до чаю, на сніданок або для гостей — щоразу він розлітається першим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор або екстракт — 1 ч. л.;
- олія — 80 мл;
- йогурт або сметана — 2 ст. л.;
- цедра і сік лимона — з 1 шт.;
- борошно — 8 ст. л.;
- розпушувач — 2 ч. л.
Для начинки:
- яйце — 1 шт.;
- йогурт або сметана — 6 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- ванільний цукор — дрібка;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- чорниця (свіжа або заморожена) — 150 г.
Для крихти:
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- борошно — 1–2 ст. л.;
- цукрова пудра — за бажанням.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси.
Додати олію, йогурт, лимонний сік і цедру, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
Окремо змішати яйце, йогурт, цукор, ванільний цукор і крохмаль для начинки.
Форму діаметром 24 см змастити маслом, вилити тісто, викласти начинку ложкою, розподілити ягоди.
Приготувати крихту з масла, цукру і борошна, подрібнивши все до стану крихти. Посипати пиріг.
Випікати в духовці, розігрітій до 170 °C, приблизно 35–40 хвилин. За бажанням посипати готовий пиріг цукровою пудрою.
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