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Головна Рецепти Жменька ягід і 3 яйця — пиріг в 100 разів смачніший за торт

Жменька ягід і 3 яйця — пиріг в 100 разів смачніший за торт

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 03:00
Рецепт ягідного пирога з ніжною заливкою і хрусткою крихтою — ароматна домашня випічка замість торта
Ягідний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей пиріг настільки ніжний, соковитий і ароматний, що про торт просто забуваєш. У ньому ідеально поєднуються легке бісквітне тісто, ягідна кислинка та вершкова заливка, доповнена хрусткою крихтою. Готується просто з базових інгредієнтів, а результат перевершує очікування. Ідеально до чаю, на сніданок або для гостей — щоразу він розлітається першим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор або екстракт — 1 ч. л.;
  • олія — 80 мл;
  • йогурт або сметана — 2 ст. л.;
  • цедра і сік лимона — з 1 шт.;
  • борошно — 8 ст. л.;
  • розпушувач — 2 ч. л.

Для начинки:

  • яйце — 1 шт.;
  • йогурт або сметана — 6 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • ванільний цукор — дрібка;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • чорниця (свіжа або заморожена) — 150 г.

Для крихти:

  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • борошно — 1–2 ст. л.;
  • цукрова пудра — за бажанням.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси.

рецепт ягідного пирога
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати олію, йогурт, лимонний сік і цедру, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.

простий рецепт ягідного пирога
Яйця та йогурт. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо змішати яйце, йогурт, цукор, ванільний цукор і крохмаль для начинки.

смачний рецепт ягідного пирога
Тісто та ягоди. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 24 см змастити маслом, вилити тісто, викласти начинку ложкою, розподілити ягоди.

дуже смачний рецепт ягідного пирога
Крихта для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крихту з масла, цукру і борошна, подрібнивши все до стану крихти. Посипати пиріг.

рецепт ягідного пирога замість торта
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 170 °C, приблизно 35–40 хвилин. За бажанням посипати готовий пиріг цукровою пудрою.

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ягоди пиріг десерт торт рецепт випічка
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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