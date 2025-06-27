Рецепт ягідного пирога з ніжною заливкою і хрусткою крихтою — ароматна домашня випічка замість торта

Ягідний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг настільки ніжний, соковитий і ароматний, що про торт просто забуваєш. У ньому ідеально поєднуються легке бісквітне тісто, ягідна кислинка та вершкова заливка, доповнена хрусткою крихтою. Готується просто з базових інгредієнтів, а результат перевершує очікування. Ідеально до чаю, на сніданок або для гостей — щоразу він розлітається першим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 120 г;

ванільний цукор або екстракт — 1 ч. л.;

олія — 80 мл;

йогурт або сметана — 2 ст. л.;

цедра і сік лимона — з 1 шт.;

борошно — 8 ст. л.;

розпушувач — 2 ч. л.

Для начинки:

яйце — 1 шт.;

йогурт або сметана — 6 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

ванільний цукор — дрібка;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

чорниця (свіжа або заморожена) — 150 г.

Для крихти:

вершкове масло — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

борошно — 1–2 ст. л.;

цукрова пудра — за бажанням.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати олію, йогурт, лимонний сік і цедру, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.

Яйця та йогурт. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо змішати яйце, йогурт, цукор, ванільний цукор і крохмаль для начинки.

Тісто та ягоди. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 24 см змастити маслом, вилити тісто, викласти начинку ложкою, розподілити ягоди.

Крихта для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крихту з масла, цукру і борошна, подрібнивши все до стану крихти. Посипати пиріг.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 170 °C, приблизно 35–40 хвилин. За бажанням посипати готовий пиріг цукровою пудрою.

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