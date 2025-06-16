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Головна Рецепти Наполеон за 5 хвилин — один в один як торт, але без випічки

Наполеон за 5 хвилин — один в один як торт, але без випічки

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Дата публікації: 16 червня 2025 03:00
Стаканчиковий Наполеон без духовки — десерт із кремом і печивом за 5 хвилин
Наполеон в стакані. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей легкий десерт готується без духовки, блендера чи міксера — лише крем, печиво й 5 хвилин часу. Він має той самий смак, що й класичний "Наполеон", але збирається в склянці, без жодних кулінарних складнощів. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось ніжного та солодкого без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • листкове печиво — 200 г;
  • жовтки — 4 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 16 г;
  • крохмаль — 40 г;
  • молоко — 600 мл;
  • вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном з’єднати жовтки, цукор, сіль, ванільний цукор і крохмаль. Влити молоко та добре перемішати. Поставити на середній вогонь і варити крем, постійно помішуючи, поки не загусне.

лінивий Наполеон без випічки
Крем для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з плити, одразу додати вершкове масло та перемішати до однорідності. Листкове печиво поламати на шматочки руками. У склянки або креманки викласти шарами: трохи крему, потім печиво, чергуючи до верху.

смачний Наполеон без випічки
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Завершити шаром крему, посипати подрібненою крихтою з печива. Поставити в холодильник на 1 годину для стабілізації смаку.

Наполеон без випічки
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний десерт готовий — смакує так само як класичний торт Наполеон.

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десерт торт рецепт Наполеон крем для торта без випічки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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