Стаканчиковий Наполеон без духовки — десерт із кремом і печивом за 5 хвилин

Наполеон за 5 хвилин — один в один як торт, але без випічки
Цей легкий десерт готується без духовки, блендера чи міксера — лише крем, печиво й 5 хвилин часу. Він має той самий смак, що й класичний "Наполеон", але збирається в склянці, без жодних кулінарних складнощів. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось ніжного та солодкого без зайвих зусиль.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- листкове печиво — 200 г;
- жовтки — 4 шт.;
- цукор — 80 г;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 16 г;
- крохмаль — 40 г;
- молоко — 600 мл;
- вершкове масло — 30 г.
Спосіб приготування
У каструлі з товстим дном з’єднати жовтки, цукор, сіль, ванільний цукор і крохмаль. Влити молоко та добре перемішати. Поставити на середній вогонь і варити крем, постійно помішуючи, поки не загусне.
Зняти з плити, одразу додати вершкове масло та перемішати до однорідності. Листкове печиво поламати на шматочки руками. У склянки або креманки викласти шарами: трохи крему, потім печиво, чергуючи до верху.
Завершити шаром крему, посипати подрібненою крихтою з печива. Поставити в холодильник на 1 годину для стабілізації смаку.
Ніжний десерт готовий — смакує так само як класичний торт Наполеон.
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