Стаканчиковий Наполеон без духовки — десерт із кремом і печивом за 5 хвилин

Наполеон в стакані. Фото: gospodynka.com.ua

Цей легкий десерт готується без духовки, блендера чи міксера — лише крем, печиво й 5 хвилин часу. Він має той самий смак, що й класичний "Наполеон", але збирається в склянці, без жодних кулінарних складнощів. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось ніжного та солодкого без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

листкове печиво — 200 г;

жовтки — 4 шт.;

цукор — 80 г;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 16 г;

крохмаль — 40 г;

молоко — 600 мл;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном з’єднати жовтки, цукор, сіль, ванільний цукор і крохмаль. Влити молоко та добре перемішати. Поставити на середній вогонь і варити крем, постійно помішуючи, поки не загусне.

Крем для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з плити, одразу додати вершкове масло та перемішати до однорідності. Листкове печиво поламати на шматочки руками. У склянки або креманки викласти шарами: трохи крему, потім печиво, чергуючи до верху.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Завершити шаром крему, посипати подрібненою крихтою з печива. Поставити в холодильник на 1 годину для стабілізації смаку.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний десерт готовий — смакує так само як класичний торт Наполеон.

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