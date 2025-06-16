Стаканчиковый Наполеон без духовки — десерт с кремом и печеньем за 5 минут

Наполеон за 5 минут — один в один как торт, но без выпечки
Этот легкий десерт готовится без духовки, блендера или миксера — только крем, печенье и 5 минут времени. Он имеет тот же вкус, что и классический "Наполеон", но собирается в стакане, без всяких кулинарных сложностей. Идеальный вариант, когда хочется чего-то нежного и сладкого без лишних усилий.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- слоеное печенье — 200 г;
- желтки — 4 шт.;
- сахар — 80 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 16 г;
- крахмал — 40 г;
- молоко — 600 мл.;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
В кастрюле с толстым дном соединить желтки, сахар, соль, ванильный сахар и крахмал. Влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на средний огонь и варить крем, постоянно помешивая, пока не загустеет.
Снять с плиты, сразу добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Слоеное печенье поломать на кусочки руками. В стаканы или креманки выложить слоями: немного крема, затем печенье, чередуя до верха.
Завершить слоем крема, посыпать измельченной крошкой из печенья. Поставить в холодильник на 1 час для стабилизации вкуса.
Нежный десерт готов - на вкус так же как классический торт Наполеон.
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