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Главная Рецепты Наполеон за 5 минут — один в один как торт, но без выпечки

Наполеон за 5 минут — один в один как торт, но без выпечки

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 03:00
Стаканчиковый Наполеон без духовки — десерт с кремом и печеньем за 5 минут
Наполеон в стакане. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Этот легкий десерт готовится без духовки, блендера или миксера — только крем, печенье и 5 минут времени. Он имеет тот же вкус, что и классический "Наполеон", но собирается в стакане, без всяких кулинарных сложностей. Идеальный вариант, когда хочется чего-то нежного и сладкого без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • слоеное печенье — 200 г;
  • желтки — 4 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 16 г;
  • крахмал — 40 г;
  • молоко — 600 мл.;
  • сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном соединить желтки, сахар, соль, ванильный сахар и крахмал. Влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на средний огонь и варить крем, постоянно помешивая, пока не загустеет.

лінивий Наполеон без випічки
Крем для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с плиты, сразу добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Слоеное печенье поломать на кусочки руками. В стаканы или креманки выложить слоями: немного крема, затем печенье, чередуя до верха.

смачний Наполеон без випічки
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Завершить слоем крема, посыпать измельченной крошкой из печенья. Поставить в холодильник на 1 час для стабилизации вкуса.

Наполеон без випічки
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный десерт готов - на вкус так же как классический торт Наполеон.

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десерт торт рецепт Наполеон крем для торта без выпечки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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