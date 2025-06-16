Стаканчиковый Наполеон без духовки — десерт с кремом и печеньем за 5 минут

Наполеон в стакане. Фото: gospodynka.com.ua

Этот легкий десерт готовится без духовки, блендера или миксера — только крем, печенье и 5 минут времени. Он имеет тот же вкус, что и классический "Наполеон", но собирается в стакане, без всяких кулинарных сложностей. Идеальный вариант, когда хочется чего-то нежного и сладкого без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

слоеное печенье — 200 г;

желтки — 4 шт.;

сахар — 80 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 16 г;

крахмал — 40 г;

молоко — 600 мл.;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном соединить желтки, сахар, соль, ванильный сахар и крахмал. Влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на средний огонь и варить крем, постоянно помешивая, пока не загустеет.

Крем для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с плиты, сразу добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Слоеное печенье поломать на кусочки руками. В стаканы или креманки выложить слоями: немного крема, затем печенье, чередуя до верха.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Завершить слоем крема, посыпать измельченной крошкой из печенья. Поставить в холодильник на 1 час для стабилизации вкуса.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный десерт готов - на вкус так же как классический торт Наполеон.

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