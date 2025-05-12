Запеченные котлеты с рисом, капустой и подливкой — проще голубцов, вкуснее классических котлет

Домашние голубцы. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо — настоящая находка для будней. Мягкий фарш, нежная капуста и ароматная подлива создают идеальный ужин, который захочется повторить. Готовится легко, выглядит аппетитно — ваши домашние точно попросят добавку.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

рис — 150 г;

капуста — 400 г;

фарш свино-говяжий — 600 г;

чеснок — 2 зуб;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л;

хмели-сунели — 1 ч. л.

Для подливки:

лук — 250 г;

морковь — 150 г;

масло — 50 мл.;

мука — 1 ст. л.;

томатная паста — 130 г;

вода (горячая) — 600 мл.;

сметана — 80 г;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Отварить рис до готовности в подсоленной воде. Добавить мелко нашинкованную капусту, накрыть и оставить, чтобы она распарилась. Затем все вместе откинуть на сито.

Лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Для подливки разогреть растительное масло, обжарить половину измельченного лука до прозрачности, добавить половину тертой моркови, готовить еще несколько минут.

Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Ввести муку, обжарить 1 минуту, добавить томатную пасту, жарить еще 2 минуты. Влить горячую воду, добавить сметану, соль, лавровый лист. Проварить 1 минуту после закипания.

Приготовление фарша. Фото: gospodynka.com.ua

К фаршу добавить вторую часть сырого лука и моркови, рис с капустой, чеснок, яйца, соль, перец, хмели-сунели. Хорошо вымешать массу руками.

Котлеты в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

На противень выложить немного подливки, сформировать из фарша котлеты и выложить их поверх.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать при 190 °C 20 минут. Достать, полить остатками подливки, готовить еще 20 минут. При подаче украсить зеленью.

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