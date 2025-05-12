Запечені котлети з рисом, капустою та підливою — простіше за голубці, смачніше за класичні котлети

Домашні голубці. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва — справжня знахідка для буднів. М'який фарш, ніжна капуста та запашна підлива створюють ідеальну вечерю, яку захочеться повторити. Готується легко, виглядає апетитно — ваші домашні точно попросять добавку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

рис — 150 г;

капуста — 400 г;

фарш свинячо-яловичий — 600 г;

часник — 2 зуб.;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.

Для підливи:

цибуля — 250 г;

морква — 150 г;

олія — 50 мл;

борошно — 1 ст. л.;

томатна паста — 130 г;

вода (гаряча) — 600 мл;

сметана — 80 г;

сіль — на смак;

лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування

Відварити рис до готовності у підсоленій воді. Додати дрібно нашатковану капусту, накрити та залишити, щоб вона розпарилась. Потім все разом відкинути на сито.

Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Для підливи розігріти олію, обсмажити половину подрібненої цибулі до прозорості, додати половину тертої моркви, готувати ще кілька хвилин.

Приготування соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Ввести борошно, обсмажити 1 хвилину, додати томатну пасту, смажити ще 2 хвилини. Влити гарячу воду, додати сметану, сіль, лавровий лист. Проварити 1 хвилину після закипання.

Приготування фарша. Фото: gospodynka.com.ua

До фаршу додати другу частину сирої цибулі та моркви, рис з капустою, часник, яйця, сіль, перець, хмелі-сунелі. Добре вимішати масу руками.

Котлети в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

На деко викласти трохи підливи, сформувати з фаршу котлети та викласти їх поверх.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати при 190 °C 20 хвилин. Дістати, полити залишками підливи, готувати ще 20 хвилин. При подачі прикрасити зеленню.

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