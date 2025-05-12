Запіканка з фаршу з яйцями та сиром у духовці — ситна вечеря за 15 хвилин з простих продуктів

Смачна вечеря. Фото: gospodynka.com.ua

Ця гаряча страва з фаршем, яйцями та сиром готується всього за 15 хвилин, але здивує насиченим смаком і апетитною текстурою. Вона стане справжнім порятунком у будні, коли часу обмаль, а хочеться домашньої й ситної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яловичий фарш — 450 г;

олія — 1 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль, мелений перець — на смак;

сушений часник — 0,5 ч. л.;

сушена петрушка або орегано — 0,5 ч. л.;

твердий сир (наприклад, чедер) — 70 г;

свіжа петрушка — за бажанням.

Для заливки:

яйця — 8 шт.;

вершки жирні — 0,5 скл.

Спосіб приготування

У сковорідці розігріти олію й обсмажити яловичий фарш до готовності.

Яловичий фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Додати дрібно нарізану цибулю й тушкувати до м’якості. Посолити, поперчити, додати сушений часник і зелень.

Фарш та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Додати половину натертого сиру й зменшити вогонь. Окремо змішати яйця з вершками до однорідності, влити до фаршу. Посипати рештою сиру.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити страву в духовку й запікати при 175 °C близько 20 хвилин. При подачі прикрасити свіжою петрушкою.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

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