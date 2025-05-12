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Новий рецепт вечері за 15 хвилин — неможливо зупинитися

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Дата публікації: 12 травня 2025 01:00
Запіканка з фаршу з яйцями та сиром у духовці — ситна вечеря за 15 хвилин з простих продуктів
Смачна вечеря. Фото: gospodynka.com.ua

Ця гаряча страва з фаршем, яйцями та сиром готується всього за 15 хвилин, але здивує насиченим смаком і апетитною текстурою. Вона стане справжнім порятунком у будні, коли часу обмаль, а хочеться домашньої й ситної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яловичий фарш — 450 г;
  • олія — 1 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль, мелений перець — на смак;
  • сушений часник — 0,5 ч. л.;
  • сушена петрушка або орегано — 0,5 ч. л.;
  • твердий сир (наприклад, чедер) — 70 г;
  • свіжа петрушка — за бажанням.

Для заливки:

  • яйця — 8 шт.;
  • вершки жирні — 0,5 скл.

Спосіб приготування

У сковорідці розігріти олію й обсмажити яловичий фарш до готовності.

новий рецепт вечері за 15 хвилин, неможливо зупинитися
Яловичий фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Додати дрібно нарізану цибулю й тушкувати до м’якості. Посолити, поперчити, додати сушений часник і зелень.

новий рецепт вечері за 15 хвилин з яловичого фаршу
Фарш та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Додати половину натертого сиру й зменшити вогонь. Окремо змішати яйця з вершками до однорідності, влити до фаршу. Посипати рештою сиру.

новий рецепт вечері за 15 хвилин з яловичого фаршу з сиром
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити страву в духовку й запікати при 175 °C близько 20 хвилин. При подачі прикрасити свіжою петрушкою.

рецепт вечері за 15 хвилин з яловичого фаршу з сиром
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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