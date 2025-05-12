Запіканка з фаршу з яйцями та сиром у духовці — ситна вечеря за 15 хвилин з простих продуктів

Новий рецепт вечері за 15 хвилин — неможливо зупинитися
Ця гаряча страва з фаршем, яйцями та сиром готується всього за 15 хвилин, але здивує насиченим смаком і апетитною текстурою. Вона стане справжнім порятунком у будні, коли часу обмаль, а хочеться домашньої й ситної вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яловичий фарш — 450 г;
- олія — 1 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сіль, мелений перець — на смак;
- сушений часник — 0,5 ч. л.;
- сушена петрушка або орегано — 0,5 ч. л.;
- твердий сир (наприклад, чедер) — 70 г;
- свіжа петрушка — за бажанням.
Для заливки:
- яйця — 8 шт.;
- вершки жирні — 0,5 скл.
Спосіб приготування
У сковорідці розігріти олію й обсмажити яловичий фарш до готовності.
Додати дрібно нарізану цибулю й тушкувати до м’якості. Посолити, поперчити, додати сушений часник і зелень.
Додати половину натертого сиру й зменшити вогонь. Окремо змішати яйця з вершками до однорідності, влити до фаршу. Посипати рештою сиру.
Поставити страву в духовку й запікати при 175 °C близько 20 хвилин. При подачі прикрасити свіжою петрушкою.
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