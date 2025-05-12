Запеканка из фарша с яйцами и сыром в духовке — сытный ужин за 15 минут из простых продуктов

Новый рецепт ужина за 15 минут — невозможно остановиться
Это горячее блюдо с фаршем, яйцами и сыром готовится всего за 15 минут, но удивит насыщенным вкусом и аппетитной текстурой. Оно станет настоящим спасением в будни, когда времени мало, а хочется домашнего и сытного ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- говяжий фарш — 450 г;
- растительное масло — 1 ст. л;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль, молотый перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
- сушеная петрушка или орегано — 0,5 ч. л.;
- твердый сыр (например, чеддер) — 70 г;
- свежая петрушка — по желанию.
Для заливки:
- яйца — 8 шт.;
- сливки жирные — 0,5 ст.
Способ приготовления
В сковороде разогреть масло и обжарить говяжий фарш до готовности.
Добавить мелко нарезанный лук и тушить до мягкости. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и зелень.
Добавить половину натертого сыра и уменьшить огонь. Отдельно смешать яйца со сливками до однородности, влить в фарш. Посыпать оставшимся сыром.
Поставить блюдо в духовку и запекать при 175 °C около 20 минут. При подаче украсить свежей петрушкой.
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