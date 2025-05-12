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Новый рецепт ужина за 15 минут — невозможно остановиться

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Дата публикации 12 мая 2025 01:00
Запеканка из фарша с яйцами и сыром в духовке — сытный ужин за 15 минут из простых продуктов
Вкусный ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Это горячее блюдо с фаршем, яйцами и сыром готовится всего за 15 минут, но удивит насыщенным вкусом и аппетитной текстурой. Оно станет настоящим спасением в будни, когда времени мало, а хочется домашнего и сытного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • говяжий фарш — 450 г;
  • растительное масло — 1 ст. л;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль, молотый перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • сушеная петрушка или орегано — 0,5 ч. л.;
  • твердый сыр (например, чеддер) — 70 г;
  • свежая петрушка — по желанию.

Для заливки:

  • яйца — 8 шт.;
  • сливки жирные — 0,5 ст.

Способ приготовления

В сковороде разогреть масло и обжарить говяжий фарш до готовности.

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Говяжий фарш из говядины. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мелко нарезанный лук и тушить до мягкости. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и зелень.

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Фарш и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить половину натертого сыра и уменьшить огонь. Отдельно смешать яйца со сливками до однородности, влить в фарш. Посыпать оставшимся сыром.

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Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить блюдо в духовку и запекать при 175 °C около 20 минут. При подаче украсить свежей петрушкой.

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Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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