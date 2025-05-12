Запеканка из фарша с яйцами и сыром в духовке — сытный ужин за 15 минут из простых продуктов

Вкусный ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Это горячее блюдо с фаршем, яйцами и сыром готовится всего за 15 минут, но удивит насыщенным вкусом и аппетитной текстурой. Оно станет настоящим спасением в будни, когда времени мало, а хочется домашнего и сытного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

говяжий фарш — 450 г;

растительное масло — 1 ст. л;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, молотый перец — по вкусу;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

сушеная петрушка или орегано — 0,5 ч. л.;

твердый сыр (например, чеддер) — 70 г;

свежая петрушка — по желанию.

Для заливки:

яйца — 8 шт.;

сливки жирные — 0,5 ст.

Способ приготовления

В сковороде разогреть масло и обжарить говяжий фарш до готовности.

Говяжий фарш из говядины. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мелко нарезанный лук и тушить до мягкости. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и зелень.

Фарш и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить половину натертого сыра и уменьшить огонь. Отдельно смешать яйца со сливками до однородности, влить в фарш. Посыпать оставшимся сыром.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить блюдо в духовку и запекать при 175 °C около 20 минут. При подаче украсить свежей петрушкой.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

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