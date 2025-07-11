Рулетики из лаваша с ветчиной и сыром в духовке — ужин для всей семьи, который готовится за считанные минуты

Лаваш с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо — настоящее спасение для занятых мам. Все выкладывается за несколько минут, а результат — сытный, ароматный ужин, которого хватит на несколько дней. Идеальное решение, когда нет времени, но хочется приготовить что-то домашнее и вкусное.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лаваш тонкий — 1 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

плавленый сыр — 200 г;

ветчина — 200 г;

растительное масло — для смазки формы.

Для заливки:

сметана — 130 г;

яйца — 2 шт.;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лаваш смазать майонезом, выложить чередуя ломтики ветчины и плавленого сыра. Свернуть плотным рулетом и нарезать порционными кусочками.

Ветчина и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить рулетики.

Рулетики из лаваша. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать сметану, яйца, соль и перец до однородности. Залить смесь в форму поверх рулетиков.

Сметана и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в духовке при 180 °C примерно 25 минут до золотистой корочки. Перед подачей украсить свежей зеленью.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua



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