Рулетики из лаваша с ветчиной и сыром в духовке — ужин для всей семьи, который готовится за считанные минуты

Ужин "работающей мамы" — вкусно и хватает на несколько дней
Это блюдо — настоящее спасение для занятых мам. Все выкладывается за несколько минут, а результат — сытный, ароматный ужин, которого хватит на несколько дней. Идеальное решение, когда нет времени, но хочется приготовить что-то домашнее и вкусное.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лаваш тонкий — 1 шт.;
- майонез — 1 ст. л.;
- плавленый сыр — 200 г;
- ветчина — 200 г;
- растительное масло — для смазки формы.
Для заливки:
- сметана — 130 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лаваш смазать майонезом, выложить чередуя ломтики ветчины и плавленого сыра. Свернуть плотным рулетом и нарезать порционными кусочками.
Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить рулетики.
В миске смешать сметану, яйца, соль и перец до однородности. Залить смесь в форму поверх рулетиков.
Запекать в духовке при 180 °C примерно 25 минут до золотистой корочки. Перед подачей украсить свежей зеленью.
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