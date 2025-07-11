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Главная Рецепты Ужин "работающей мамы" — вкусно и хватает на несколько дней

Ужин "работающей мамы" — вкусно и хватает на несколько дней

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 15:00
Рулетики из лаваша с ветчиной и сыром в духовке — ужин для всей семьи, который готовится за считанные минуты
Лаваш с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо — настоящее спасение для занятых мам. Все выкладывается за несколько минут, а результат — сытный, ароматный ужин, которого хватит на несколько дней. Идеальное решение, когда нет времени, но хочется приготовить что-то домашнее и вкусное.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • лаваш тонкий — 1 шт.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • плавленый сыр — 200 г;
  • ветчина — 200 г;
  • растительное масло — для смазки формы.

Для заливки:

  • сметана — 130 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лаваш смазать майонезом, выложить чередуя ломтики ветчины и плавленого сыра. Свернуть плотным рулетом и нарезать порционными кусочками.

рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці
Ветчина и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить рулетики.

рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці на вечерю
Рулетики из лаваша. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать сметану, яйца, соль и перец до однородности. Залить смесь в форму поверх рулетиков.

смачні рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці на вечерю
Сметана и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в духовке при 180 °C примерно 25 минут до золотистой корочки. Перед подачей украсить свежей зеленью.

смачні рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua


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Ужин рецепт специи лаваш сметана
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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