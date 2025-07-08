Кабачки з картоплею в яєчному клярі з сиром і шинкою — рецепт вечері з найпростіших продуктів

Кабачки + картопля — вечеря, яка смачніше за голубці та вареники
Цей рецепт — справжня знахідка, коли в холодильнику "майже нічого", а хочеться смачно ситно поїсти. З кабачків, картоплі і яєць виходить ніжна, рум’яна страва, яку можна подавати і як пиріг, і як гарячу закуску. А з додаванням сиру й шинки вона точно обійде голубці чи вареники за популярністю в родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт.;
- картопля — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- яйця — 4 шт.;
- шинка — 80 г (за бажанням);
- твердий сир — 80 г (за бажанням);
- олія — для смаження;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нарізати кубиками кабачок, картоплю, цибулю та часник. У сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати кабачок і картоплю, тушкувати до м’якості кілька хвилин.
Посолити, поперчити, додати часник, перемішати й прогріти ще хвилину. У мисці збити яйця з дрібкою солі. Додати овочеву засмажку, добре перемішати.
На чисту сковорідку знову налити трішки олії, викласти половину яєчно-овочевої суміші. Зверху розкласти шматочки шинки й сиру. Накрити другою частиною суміші, розрівняти ложкою.
Готувати під кришкою на слабкому вогні 10 хвилин, поки низ не підрум’яниться. Акуратно перевернути заготовку й готувати ще 5 хвилин до готовності. Подавати гарячою.
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