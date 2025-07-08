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Головна Рецепти Кабачки + картопля — вечеря, яка смачніше за голубці та вареники

Кабачки + картопля — вечеря, яка смачніше за голубці та вареники

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 15:00
Кабачки з картоплею в яєчному клярі з сиром і шинкою — рецепт вечері з найпростіших продуктів
Вечеря з картоплі та кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли в холодильнику "майже нічого", а хочеться смачно ситно поїсти. З кабачків, картоплі і яєць виходить ніжна, рум’яна страва, яку можна подавати і як пиріг, і як гарячу закуску. А з додаванням сиру й шинки вона точно обійде голубці чи вареники за популярністю в родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт.;
  • картопля — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • яйця — 4 шт.;
  • шинка — 80 г (за бажанням);
  • твердий сир — 80 г (за бажанням);
  • олія — для смаження;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати кубиками кабачок, картоплю, цибулю та часник. У сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати кабачок і картоплю, тушкувати до м’якості кілька хвилин.

що приготувати з кабачків
Смажені кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Посолити, поперчити, додати часник, перемішати й прогріти ще хвилину. У мисці збити яйця з дрібкою солі. Додати овочеву засмажку, добре перемішати.

вечеря з кабачків та картоплі
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

На чисту сковорідку знову налити трішки олії, викласти половину яєчно-овочевої суміші. Зверху розкласти шматочки шинки й сиру. Накрити другою частиною суміші, розрівняти ложкою.

смачна вечеря з кабачків та картоплі
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готувати під кришкою на слабкому вогні 10 хвилин, поки низ не підрум’яниться. Акуратно перевернути заготовку й готувати ще 5 хвилин до готовності. Подавати гарячою.

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Вечеря картопля рецепт рецепт з кабачка кабачки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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