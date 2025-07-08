Кабачки с картошкой в яичном кляре с сыром и ветчиной — рецепт ужина из самых простых продуктов

Ужин из картофеля и кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда в холодильнике "почти ничего", а хочется вкусно сытно поесть. Из кабачков, картофеля и яиц получается нежное, румяное блюдо, которое можно подавать и как пирог, и как горячую закуску. А с добавлением сыра и ветчины оно точно обойдет голубцы или вареники по популярности в семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

картофель — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб;

яйца — 4 шт.;

ветчина — 80 г (по желанию);

твердый сыр — 80 г (по желанию);

масло — для жарки;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать кубиками кабачок, картофель, лук и чеснок. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить кабачок и картофель, тушить до мягкости несколько минут.

Жареные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Посолить, поперчить, добавить чеснок, перемешать и прогреть еще минуту. В миске взбить яйца со щепоткой соли. Добавить овощную зажарку, хорошо перемешать.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

На чистую сковородку снова налить немного масла, выложить половину яично-овощной смеси. Сверху разложить кусочки ветчины и сыра. Накрыть второй частью смеси, разровнять ложкой.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовить под крышкой на слабом огне 10 минут, пока низ не подрумянится. Аккуратно перевернуть заготовку и готовить еще 5 минут до готовности. Подавать горячей.

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