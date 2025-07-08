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Главная Рецепты Кабачки + картофель — ужин, который вкуснее голубцов и вареников

Кабачки + картофель — ужин, который вкуснее голубцов и вареников

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 15:00
Кабачки с картошкой в яичном кляре с сыром и ветчиной — рецепт ужина из самых простых продуктов
Ужин из картофеля и кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда в холодильнике "почти ничего", а хочется вкусно сытно поесть. Из кабачков, картофеля и яиц получается нежное, румяное блюдо, которое можно подавать и как пирог, и как горячую закуску. А с добавлением сыра и ветчины оно точно обойдет голубцы или вареники по популярности в семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • яйца — 4 шт.;
  • ветчина — 80 г (по желанию);
  • твердый сыр — 80 г (по желанию);
  • масло — для жарки;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать кубиками кабачок, картофель, лук и чеснок. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить кабачок и картофель, тушить до мягкости несколько минут.

що приготувати з кабачків
Жареные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Посолить, поперчить, добавить чеснок, перемешать и прогреть еще минуту. В миске взбить яйца со щепоткой соли. Добавить овощную зажарку, хорошо перемешать.

вечеря з кабачків та картоплі
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

На чистую сковородку снова налить немного масла, выложить половину яично-овощной смеси. Сверху разложить кусочки ветчины и сыра. Накрыть второй частью смеси, разровнять ложкой.

смачна вечеря з кабачків та картоплі
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовить под крышкой на слабом огне 10 минут, пока низ не подрумянится. Аккуратно перевернуть заготовку и готовить еще 5 минут до готовности. Подавать горячей.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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