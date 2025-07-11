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Головна Рецепти Вечеря "працюючої мами" — смачно і вистачає на кілька днів

Вечеря "працюючої мами" — смачно і вистачає на кілька днів

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 15:00
Рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці — вечеря для всієї родини, яка готується за лічені хвилини
Лаваш з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва — справжній порятунок для зайнятих мам. Все викладається за кілька хвилин, а результат — ситна, ароматна вечеря, якої вистачить на кілька днів. Ідеальне рішення, коли немає часу, але хочеться приготувати щось домашнє й смачне.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • лаваш тонкий — 1 шт.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • плавлений сир — 200 г;
  • шинка — 200 г;
  • олія — для змащення форми.

Для заливки:

  • сметана — 130 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Лаваш змастити майонезом, викласти чергуючи скибочки шинки та плавленого сиру. Згорнути щільним рулетом і нарізати порційними шматочками.

рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці
Шинка та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання змастити олією, викласти рулетики.

рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці на вечерю
Рулетики з лаваша. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати сметану, яйця, сіль і перець до однорідності. Залити суміш у форму поверх рулетиків.

смачні рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці на вечерю
Сметана та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати в духовці при 180 °C приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею прикрасити свіжою зеленню.

смачні рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua


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Вечеря рецепт спеції лаваш сметана
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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