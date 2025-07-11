Рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці — вечеря для всієї родини, яка готується за лічені хвилини

Вечеря "працюючої мами" — смачно і вистачає на кілька днів
Ця страва — справжній порятунок для зайнятих мам. Все викладається за кілька хвилин, а результат — ситна, ароматна вечеря, якої вистачить на кілька днів. Ідеальне рішення, коли немає часу, але хочеться приготувати щось домашнє й смачне.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- лаваш тонкий — 1 шт.;
- майонез — 1 ст. л.;
- плавлений сир — 200 г;
- шинка — 200 г;
- олія — для змащення форми.
Для заливки:
- сметана — 130 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Лаваш змастити майонезом, викласти чергуючи скибочки шинки та плавленого сиру. Згорнути щільним рулетом і нарізати порційними шматочками.
Форму для запікання змастити олією, викласти рулетики.
У мисці змішати сметану, яйця, сіль і перець до однорідності. Залити суміш у форму поверх рулетиків.
Запікати в духовці при 180 °C приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею прикрасити свіжою зеленню.
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