Рулетики з лаваша з шинкою та сиром у духовці — вечеря для всієї родини, яка готується за лічені хвилини

Лаваш з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва — справжній порятунок для зайнятих мам. Все викладається за кілька хвилин, а результат — ситна, ароматна вечеря, якої вистачить на кілька днів. Ідеальне рішення, коли немає часу, але хочеться приготувати щось домашнє й смачне.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

лаваш тонкий — 1 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

плавлений сир — 200 г;

шинка — 200 г;

олія — для змащення форми.

Для заливки:

сметана — 130 г;

яйця — 2 шт.;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Лаваш змастити майонезом, викласти чергуючи скибочки шинки та плавленого сиру. Згорнути щільним рулетом і нарізати порційними шматочками.

Шинка та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання змастити олією, викласти рулетики.

Рулетики з лаваша. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати сметану, яйця, сіль і перець до однорідності. Залити суміш у форму поверх рулетиків.

Сметана та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати в духовці при 180 °C приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею прикрасити свіжою зеленню.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua



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