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Главная Рецепты Вареники с вишней, как у бабушки — тесто с начинкой не рвется

Вареники с вишней, как у бабушки — тесто с начинкой не рвется

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 15:00
Домашний рецепт вареников с вишней, как у бабушки — тонкое тесто и сочная начинка без разрывов
Вареники с вишней. Фото: кадр из видео

Настоящие вареники с вишней должны быть нежными, с тонким тестом, которое не рвется, и ароматной сочной начинкой, которая не вытекает во время варки. Этот рецепт проверен временем и точно напомнит вкус детства и бабушкиной кухни. Приготовление не требует сложных ингредиентов — все просто, как и должно быть в идеальном домашнем блюде.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • вода (холодная) — 100 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • мука — 250 г (плюс 10-20 г для раскатывания);
  • вишня — 600-700 г;
  • сахар — 70-100 г (в зависимости от кислоты ягод);
  • крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сметана — по своему вкусу.

Способ приготовления

Засыпать свежую или размороженную вишню сахаром и оставить на 1-3 часа, чтобы она пустила сок. Слить лишний сок, его можно использовать для компота.

рецепт вареників з вишнею
Яйца и вода. Фото: кадр из видео

Для теста смешать соль, яйцо, муку и ледяную воду. Замесить тесто до эластичности и оставить отдыхать на 30 минут. В вишню добавить кукурузный крахмал и, по желанию, еще немного сахара.

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Вишни и тесто. Фото: кадр из видео

Раскатать тесто толщиной около 3 мм, вырезать кружочки диаметром 7-8 см. Выложить на каждый кружочек немного начинки и сформировать вареник.

перевірений рецепт вареників з вишневою начинкою
Вареники в воде. Фото: кадр из видео

Варить в кипящей подсоленной воде 5-8 минут в зависимости от размера. Готовые вареники смазать сливочным маслом и посыпать сахаром. Подавать со сметаной.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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