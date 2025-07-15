Домашний рецепт вареников с вишней, как у бабушки — тонкое тесто и сочная начинка без разрывов

Вареники с вишней. Фото: кадр из видео

Настоящие вареники с вишней должны быть нежными, с тонким тестом, которое не рвется, и ароматной сочной начинкой, которая не вытекает во время варки. Этот рецепт проверен временем и точно напомнит вкус детства и бабушкиной кухни. Приготовление не требует сложных ингредиентов — все просто, как и должно быть в идеальном домашнем блюде.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

вода (холодная) — 100 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — ¼ ч. л.;

мука — 250 г (плюс 10-20 г для раскатывания);

вишня — 600-700 г;

сахар — 70-100 г (в зависимости от кислоты ягод);

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

сахар — 1 ст. л.;

сметана — по своему вкусу.

Способ приготовления

Засыпать свежую или размороженную вишню сахаром и оставить на 1-3 часа, чтобы она пустила сок. Слить лишний сок, его можно использовать для компота.

Яйца и вода. Фото: кадр из видео

Для теста смешать соль, яйцо, муку и ледяную воду. Замесить тесто до эластичности и оставить отдыхать на 30 минут. В вишню добавить кукурузный крахмал и, по желанию, еще немного сахара.

Вишни и тесто. Фото: кадр из видео

Раскатать тесто толщиной около 3 мм, вырезать кружочки диаметром 7-8 см. Выложить на каждый кружочек немного начинки и сформировать вареник.

Вареники в воде. Фото: кадр из видео

Варить в кипящей подсоленной воде 5-8 минут в зависимости от размера. Готовые вареники смазать сливочным маслом и посыпать сахаром. Подавать со сметаной.

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