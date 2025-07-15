Домашний рецепт вареников с вишней, как у бабушки — тонкое тесто и сочная начинка без разрывов

Вареники с вишней, как у бабушки — тесто с начинкой не рвется
Настоящие вареники с вишней должны быть нежными, с тонким тестом, которое не рвется, и ароматной сочной начинкой, которая не вытекает во время варки. Этот рецепт проверен временем и точно напомнит вкус детства и бабушкиной кухни. Приготовление не требует сложных ингредиентов — все просто, как и должно быть в идеальном домашнем блюде.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вода (холодная) — 100 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — ¼ ч. л.;
- мука — 250 г (плюс 10-20 г для раскатывания);
- вишня — 600-700 г;
- сахар — 70-100 г (в зависимости от кислоты ягод);
- крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- сметана — по своему вкусу.
Способ приготовления
Засыпать свежую или размороженную вишню сахаром и оставить на 1-3 часа, чтобы она пустила сок. Слить лишний сок, его можно использовать для компота.
Для теста смешать соль, яйцо, муку и ледяную воду. Замесить тесто до эластичности и оставить отдыхать на 30 минут. В вишню добавить кукурузный крахмал и, по желанию, еще немного сахара.
Раскатать тесто толщиной около 3 мм, вырезать кружочки диаметром 7-8 см. Выложить на каждый кружочек немного начинки и сформировать вареник.
Варить в кипящей подсоленной воде 5-8 минут в зависимости от размера. Готовые вареники смазать сливочным маслом и посыпать сахаром. Подавать со сметаной.
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