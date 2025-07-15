Домашній рецепт вареників з вишнею, як у бабусі — тонке тісто та соковита начинка без розривів

Вареники з вишнею. Фото: кадр з відео

Справжні вареники з вишнею мають бути ніжними, з тонким тістом, яке не рветься, і ароматною соковитою начинкою, що не витікає під час варіння. Цей рецепт перевірений часом і точно нагадає смак дитинства та бабусиної кухні. Приготування не потребує складних інгредієнтів — усе просто, як і має бути в ідеальній домашній страві.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вода (холодна) — 100 мл;

яйце — 1 шт.;

сіль — ¼ ч. л.;

борошно — 250 г (плюс 10–20 г для розкачування);

вишня — 600–700 г;

цукор — 70–100 г (залежно від кислоти ягід);

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;

вершкове масло — 20 г;

цукор — 1 ст. л.;

сметана — до свого смаку.

Спосіб приготування

Засипати свіжу або розморожену вишню цукром і залишити на 1–3 години, щоб вона пустила сік. Злити зайвий сік, його можна використати для компоту.

Яйця та вода. Фото: кадр з відео

Для тіста змішати сіль, яйце, борошно та крижану воду. Замісити тісто до еластичності та залишити відпочивати на 30 хвилин. До вишні додати кукурудзяний крохмаль і, за бажанням, ще трохи цукру.

Вишні та тісто. Фото: кадр з відео

Розкачати тісто завтовшки близько 3 мм, вирізати кружечки діаметром 7–8 см. Викласти на кожен кружечок трохи начинки та сформувати вареник.

Вареники у воді. Фото: кадр з відео

Варити у киплячій підсоленій воді 5–8 хвилин залежно від розміру. Готові вареники змастити вершковим маслом і посипати цукром. Подавати зі сметаною.

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