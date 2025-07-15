Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Вареники з вишнею, як у бабусі — тісто з начинкою не рветься

Вареники з вишнею, як у бабусі — тісто з начинкою не рветься

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 15:00
Домашній рецепт вареників з вишнею, як у бабусі — тонке тісто та соковита начинка без розривів
Вареники з вишнею. Фото: кадр з відео

Справжні вареники з вишнею мають бути ніжними, з тонким тістом, яке не рветься, і ароматною соковитою начинкою, що не витікає під час варіння. Цей рецепт перевірений часом і точно нагадає смак дитинства та бабусиної кухні. Приготування не потребує складних інгредієнтів — усе просто, як і має бути в ідеальній домашній страві.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вода (холодна) — 100 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • борошно — 250 г (плюс 10–20 г для розкачування);
  • вишня — 600–700 г;
  • цукор — 70–100 г (залежно від кислоти ягід);
  • крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 20 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сметана — до свого смаку.

Спосіб приготування

Засипати свіжу або розморожену вишню цукром і залишити на 1–3 години, щоб вона пустила сік. Злити зайвий сік, його можна використати для компоту.

рецепт вареників з вишнею
Яйця та вода. Фото: кадр з відео

Для тіста змішати сіль, яйце, борошно та крижану воду. Замісити тісто до еластичності та залишити відпочивати на 30 хвилин. До вишні додати кукурудзяний крохмаль і, за бажанням, ще трохи цукру.

простий рецепт вареників з вишнями
Вишні та тісто. Фото: кадр з відео

Розкачати тісто завтовшки близько 3 мм, вирізати кружечки діаметром 7–8 см. Викласти на кожен кружечок трохи начинки та сформувати вареник.

перевірений рецепт вареників з вишневою начинкою
Вареники у воді. Фото: кадр з відео

Варити у киплячій підсоленій воді 5–8 хвилин залежно від розміру. Готові вареники змастити вершковим маслом і посипати цукром. Подавати зі сметаною.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

ягоди рецепт вишня вареники тісто
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації