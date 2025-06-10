Элитные вареники из нежного теста на молоке — начинка из творога и желтка, которую захочется повторить

Вареники "Элитные". Фото: gospodynka.com.ua

Эти вареники действительно оправдывают название — тесто на молоке с маслом получается мягким и шелковистым, а начинка из творога с желтком имеет насыщенный сливочный вкус. Вариант для тех, кто ценит совершенство в деталях.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко — 300 мл.;

соль — 1 ч. л.;

мука пшеничная — 3 ст. (стакан 300 мл.);

яйца — 2 шт.;

масло сливочное — 50 г;

растительное масло — 1 ст. л.

Для начинки:

творог — по вкусу;

желток — 1 шт.;

соль — по вкусу;

зелень — по желанию.

Для подачи:

масло сливочное — 50 г;

сметана — 100 г.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле вскипятить молоко с солью. В чаше блендера или большой миске просеять часть муки, влить горячее молоко и сразу вымешать ложкой или миксером.

Творог и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить яйца, перемешать. Затем добавить растительное масло и растопленное сливочное масло.

Тесто для вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно добавить остальную муку и вымесить эластичное, мягкое тесто. Завернуть в пищевую пленку и оставить отдохнуть на 20-30 минут.

Вареники в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать творог с желтком, солью и (по желанию) измельченной зеленью. Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки, выложить начинку, слепить вареники.

Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Варить в подсоленной кипящей воде до всплытия и еще 1-2 минуты после — до готовности. Готовые вареники переложить в миску со сливочным маслом, подать со сметаной.

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