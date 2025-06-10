Элитные вареники из нежного теста на молоке — начинка из творога и желтка, которую захочется повторить

Вареники "Элитные" — рецепт действительно "Эксклюзивного" теста
Эти вареники действительно оправдывают название — тесто на молоке с маслом получается мягким и шелковистым, а начинка из творога с желтком имеет насыщенный сливочный вкус. Вариант для тех, кто ценит совершенство в деталях.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко — 300 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- мука пшеничная — 3 ст. (стакан 300 мл.);
- яйца — 2 шт.;
- масло сливочное — 50 г;
- растительное масло — 1 ст. л.
Для начинки:
- творог — по вкусу;
- желток — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- зелень — по желанию.
Для подачи:
- масло сливочное — 50 г;
- сметана — 100 г.
Способ приготовления
В небольшой кастрюле вскипятить молоко с солью. В чаше блендера или большой миске просеять часть муки, влить горячее молоко и сразу вымешать ложкой или миксером.
Добавить яйца, перемешать. Затем добавить растительное масло и растопленное сливочное масло.
Постепенно добавить остальную муку и вымесить эластичное, мягкое тесто. Завернуть в пищевую пленку и оставить отдохнуть на 20-30 минут.
Для начинки смешать творог с желтком, солью и (по желанию) измельченной зеленью. Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки, выложить начинку, слепить вареники.
Варить в подсоленной кипящей воде до всплытия и еще 1-2 минуты после — до готовности. Готовые вареники переложить в миску со сливочным маслом, подать со сметаной.
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