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Главная Рецепты Вареники "Элитные" — рецепт действительно "Эксклюзивного" теста

Вареники "Элитные" — рецепт действительно "Эксклюзивного" теста

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 15:00
Элитные вареники из нежного теста на молоке — начинка из творога и желтка, которую захочется повторить
Вареники "Элитные". Фото: gospodynka.com.ua

Эти вареники действительно оправдывают название — тесто на молоке с маслом получается мягким и шелковистым, а начинка из творога с желтком имеет насыщенный сливочный вкус. Вариант для тех, кто ценит совершенство в деталях.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • молоко — 300 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука пшеничная — 3 ст. (стакан 300 мл.);
  • яйца — 2 шт.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Для начинки:

  • творог — по вкусу;
  • желток — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — по желанию.

Для подачи:

  • масло сливочное — 50 г;
  • сметана — 100 г.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле вскипятить молоко с солью. В чаше блендера или большой миске просеять часть муки, влить горячее молоко и сразу вымешать ложкой или миксером.

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Творог и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить яйца, перемешать. Затем добавить растительное масло и растопленное сливочное масло.

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Тесто для вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно добавить остальную муку и вымесить эластичное, мягкое тесто. Завернуть в пищевую пленку и оставить отдохнуть на 20-30 минут.

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Вареники в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать творог с желтком, солью и (по желанию) измельченной зеленью. Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки, выложить начинку, слепить вареники.

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Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Варить в подсоленной кипящей воде до всплытия и еще 1-2 минуты после — до готовности. Готовые вареники переложить в миску со сливочным маслом, подать со сметаной.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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