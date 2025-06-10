Елітні вареники з ніжного тіста на молоці — начинка з сиру та жовтка, яку захочеться повторити

Вареники "Елітні" — рецепт дійсно "Ексклюзивного" тіста
Ці вареники справді виправдовують назву — тісто на молоці з маслом виходить м’яким і шовковистим, а начинка з сиру з жовтком має насичений вершковий смак. Варіант для тих, хто цінує досконалість у деталях.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко — 300 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно пшеничне — 3 скл. (склянка 300 мл.);
- яйця — 2 шт.;
- масло вершкове — 50 г;
- олія — 1 ст. л.
Для начинки:
- сир кисломолочний — на смак;
- жовток — 1 шт.;
- сіль — на смак;
- зелень — за бажанням.
Для подачі:
- масло вершкове — 50 г;
- сметана — 100 г.
Спосіб приготування
У невеликій каструлі закип’ятити молоко з сіллю. У чаші блендера або великій мисці просіяти частину борошна, влити гаряче молоко й одразу вимішати ложкою або міксером.
Додати яйця, перемішати. Потім додати олію та розтоплене вершкове масло.
Поступово додати решту борошна та вимісити еластичне, м’яке тісто. Загорнути у харчову плівку та залишити відпочити на 20–30 хвилин.
Для начинки змішати кисломолочний сир із жовтком, сіллю та (за бажанням) подрібненою зеленню. Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки, викласти начинку, зліпити вареники.
Варити у підсоленій киплячій воді до спливання й ще 1–2 хвилини після — до готовності. Готові вареники перекласти в миску з вершковим маслом, подати зі сметаною.
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