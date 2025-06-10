Елітні вареники з ніжного тіста на молоці — начинка з сиру та жовтка, яку захочеться повторити

Вареники "Елітні". Фото: gospodynka.com.ua

Ці вареники справді виправдовують назву — тісто на молоці з маслом виходить м’яким і шовковистим, а начинка з сиру з жовтком має насичений вершковий смак. Варіант для тих, хто цінує досконалість у деталях.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молоко — 300 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

борошно пшеничне — 3 скл. (склянка 300 мл.);

яйця — 2 шт.;

масло вершкове — 50 г;

олія — 1 ст. л.

Для начинки:

сир кисломолочний — на смак;

жовток — 1 шт.;

сіль — на смак;

зелень — за бажанням.

Для подачі:

масло вершкове — 50 г;

сметана — 100 г.

Спосіб приготування

У невеликій каструлі закип’ятити молоко з сіллю. У чаші блендера або великій мисці просіяти частину борошна, влити гаряче молоко й одразу вимішати ложкою або міксером.

Сир та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Додати яйця, перемішати. Потім додати олію та розтоплене вершкове масло.

Тісто для вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово додати решту борошна та вимісити еластичне, м’яке тісто. Загорнути у харчову плівку та залишити відпочити на 20–30 хвилин.

Вареники у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати кисломолочний сир із жовтком, сіллю та (за бажанням) подрібненою зеленню. Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки, викласти начинку, зліпити вареники.

Домашні вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Варити у підсоленій киплячій воді до спливання й ще 1–2 хвилини після — до готовності. Готові вареники перекласти в миску з вершковим маслом, подати зі сметаною.

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