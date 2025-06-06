Ідеальне тісто для пельменів, вареників і мантів — підходить для заморожування

Домашні пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Це просте й надійне тісто на молоці підходить для пельменів, вареників та мантів — з ним зручно працювати, воно ідеально тримає форму та чудово зберігається в морозилці. Універсальний рецепт для домашніх заготовок на будь-який випадок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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молоко — 200 мл.;

олія соняшникова — 50 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. ложки;

борошно — 400–500 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці зʼєднати молоко, яйце, соняшникову олію та сіль. Ретельно перемішати до однорідності.

Молоко та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово додавати просіяне борошно, спочатку замішуючи ложкою. Коли тісто стане густим, викласти його на присипану борошном поверхню й продовжити вимішування руками до еластичності. За потреби додати ще трохи борошна.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Готове тісто накрити харчовою плівкою й залишити в холодильнику на 30 хвилин. Потім дати постояти ще 10 хв при кімнатній температурі й можна розпочинати ліплення.

Приготування пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

З цієї кількості виходить тісто приблизно на 900 г пельменів. Їх можна одразу відварити або заморозити на дошці, злегка присипаній борошном.

Готові пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Після заморожування перекласти напівфабрикати в пакет. Тісто чудово тримає форму, не тріскається, а після варіння залишається ніжним і міцним.

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