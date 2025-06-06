Ідеальне тісто для пельменів, вареників і мантів — підходить для заморожування

Тісто для вареників та пельменів — для зберігання в морозилці
Це просте й надійне тісто на молоці підходить для пельменів, вареників та мантів — з ним зручно працювати, воно ідеально тримає форму та чудово зберігається в морозилці. Універсальний рецепт для домашніх заготовок на будь-який випадок.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко — 200 мл.;
- олія соняшникова — 50 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. ложки;
- борошно — 400–500 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці зʼєднати молоко, яйце, соняшникову олію та сіль. Ретельно перемішати до однорідності.
Поступово додавати просіяне борошно, спочатку замішуючи ложкою. Коли тісто стане густим, викласти його на присипану борошном поверхню й продовжити вимішування руками до еластичності. За потреби додати ще трохи борошна.
Готове тісто накрити харчовою плівкою й залишити в холодильнику на 30 хвилин. Потім дати постояти ще 10 хв при кімнатній температурі й можна розпочинати ліплення.
З цієї кількості виходить тісто приблизно на 900 г пельменів. Їх можна одразу відварити або заморозити на дошці, злегка присипаній борошном.
Після заморожування перекласти напівфабрикати в пакет. Тісто чудово тримає форму, не тріскається, а після варіння залишається ніжним і міцним.
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