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Тісто для вареників та пельменів — для зберігання в морозилці

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Дата публікації: 6 червня 2025 15:00
Ідеальне тісто для пельменів, вареників і мантів — підходить для заморожування
Домашні пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Це просте й надійне тісто на молоці підходить для пельменів, вареників та мантів — з ним зручно працювати, воно ідеально тримає форму та чудово зберігається в морозилці. Універсальний рецепт для домашніх заготовок на будь-який випадок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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  • молоко — 200 мл.;
  • олія соняшникова — 50 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. ложки;
  • борошно — 400–500 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці зʼєднати молоко, яйце, соняшникову олію та сіль. Ретельно перемішати до однорідності.

ідеальне тісто для пельменів, вареників і мантів, підходить для заморожування
Молоко та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово додавати просіяне борошно, спочатку замішуючи ложкою. Коли тісто стане густим, викласти його на присипану борошном поверхню й продовжити вимішування руками до еластичності. За потреби додати ще трохи борошна.

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тісто для пельменів, вареників і мантів, підходить для заморожування
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Готове тісто накрити харчовою плівкою й залишити в холодильнику на 30 хвилин. Потім дати постояти ще 10 хв при кімнатній температурі й можна розпочинати ліплення.

тісто для пельменів і вареників, підходить для заморожування
Приготування пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

З цієї кількості виходить тісто приблизно на 900 г пельменів. Їх можна одразу відварити або заморозити на дошці, злегка присипаній борошном.

тісто для пельменів і вареників, яке підходить для заморожування
Готові пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Після заморожування перекласти напівфабрикати в пакет. Тісто чудово тримає форму, не тріскається, а після варіння залишається ніжним і міцним.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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