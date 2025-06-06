Идеальное тесто для пельменей, вареников и мантов — подходит для замораживания

Домашние пельмени. Фото: gospodynka.com.ua

Это простое и надежное тесто на молоке подходит для пельменей, вареников и мантов — с ним удобно работать, оно идеально держит форму и прекрасно хранится в морозилке. Универсальный рецепт для домашних заготовок на любой случай.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко — 200 мл.;

масло подсолнечное — 50 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. ложки;

мука — 400-500 г.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить молоко, яйцо, подсолнечное масло и соль. Тщательно перемешать до однородности.

Молоко и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно добавлять просеянную муку, сначала замешивая ложкой. Когда тесто станет густым, выложить его на присыпанную мукой поверхность и продолжить вымешивание руками до эластичности. При необходимости добавить еще немного муки.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут. Затем дать постоять еще 10 мин. при комнатной температуре и можно начинать лепку.

Приготовление пельменей. Фото: gospodynka.com.ua

Из этого количества получается тесто примерно на 900 г пельменей. Их можно сразу отварить или заморозить на доске, слегка присыпанной мукой.

Готовые пельмени. Фото: gospodynka.com.ua

После замораживания переложить полуфабрикаты в пакет. Тесто прекрасно держит форму, не трескается, а после варки остается нежным и крепким.

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