Торт Дамские пальчики без мороки за 5 минут — рецепт вкуснее Тирамису

Торт "Дамские пальчики". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт не требует ни сложных ингредиентов, ни долгих этапов — легкое заварное тесто, нежный крем из сметаны и сгущенки и аппетитная форма пальчиков, которые просто тают во рту. Готовится быстро, исчезает еще быстрее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вода — 250 мл.;

сливочное масло — 100 г;

соль — щепотка;

сахар — 1 ч. л.;

мука — 150-170 г;

яйца — 4-5 шт.;

сметана — 600 г;

сгущенное молоко — 200-300 г (или сахар по вкусу);

шоколад — для украшения.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле или сковороде смешать воду с маслом, поставить на огонь и довести до кипения. Добавить соль, сахар и муку, хорошо вымешать и прогреть массу две минуты, помешивая.

Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить тесто в миску, полностью остудить, по одному вмешать яйца до однородности. Выложить тесто в виде длинных палочек (пальчиков) на противень, застеленный пергаментом, с помощью кондитерского мешка. Выпекать 30-35 минут в духовке при 180 °C до золотистости.

Крем для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сметану со сгущенным молоком до гладкой текстуры. Каждый "пальчик" осторожно окунуть в крем и выкладывать слоями в форму.

Готовый десерт готов. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху посыпать тертым шоколадом и поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы торт хорошо пропитался.

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