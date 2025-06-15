Торт Дамские пальчики без мороки за 5 минут — рецепт вкуснее Тирамису

Этот торт "Дамские пальчики" исчезает за 5 мин — проще "Тирамису"
Этот торт не требует ни сложных ингредиентов, ни долгих этапов — легкое заварное тесто, нежный крем из сметаны и сгущенки и аппетитная форма пальчиков, которые просто тают во рту. Готовится быстро, исчезает еще быстрее.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вода — 250 мл.;
- сливочное масло — 100 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 ч. л.;
- мука — 150-170 г;
- яйца — 4-5 шт.;
- сметана — 600 г;
- сгущенное молоко — 200-300 г (или сахар по вкусу);
- шоколад — для украшения.
Способ приготовления
В небольшой кастрюле или сковороде смешать воду с маслом, поставить на огонь и довести до кипения. Добавить соль, сахар и муку, хорошо вымешать и прогреть массу две минуты, помешивая.
Переложить тесто в миску, полностью остудить, по одному вмешать яйца до однородности. Выложить тесто в виде длинных палочек (пальчиков) на противень, застеленный пергаментом, с помощью кондитерского мешка. Выпекать 30-35 минут в духовке при 180 °C до золотистости.
Для крема смешать сметану со сгущенным молоком до гладкой текстуры. Каждый "пальчик" осторожно окунуть в крем и выкладывать слоями в форму.
Сверху посыпать тертым шоколадом и поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы торт хорошо пропитался.
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