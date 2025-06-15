Торт Дамські пальчики без мороки за 5 хвилин — рецепт смачніший за Тирамісу

Цей торт "Дамські пальчики" зникає за 5 хв — простіше "Тирамісу"
Цей торт не потребує ні складних інгредієнтів, ні довгих етапів — легке заварне тісто, ніжний крем зі сметани й згущеного молока та апетитна форма пальчиків, які просто тануть у роті. Готується швидко, зникає ще швидше.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вода — 250 мл.;
- вершкове масло — 100 г;
- сіль — дрібка;
- цукор — 1 ч. л.;
- борошно — 150–170 г;
- яйця — 4–5 шт.;
- сметана — 600 г;
- згущене молоко — 200–300 г (або цукор на смак);
- шоколад — для прикрашання.
Спосіб приготування
У невеликій каструлі або сковороді змішати воду з маслом, поставити на вогонь і довести до кипіння. Додати сіль, цукор і борошно, добре вимішати й прогріти масу дві хвилини, помішуючи.
Перекласти тісто у миску, повністю остудити, по одному вмішати яйця до однорідності. Викласти тісто у вигляді довгих паличок (пальчиків) на деко, застелене пергаментом, за допомогою кондитерського мішка. Випікати 30–35 хвилин у духовці при 180 °C до золотистості.
Для крему змішати сметану зі згущеним молоком до гладкої текстури. Кожен "пальчик" обережно занурити в крем і викладати шарами у форму.
Зверху посипати тертим шоколадом і поставити в холодильник мінімум на 2 години, щоб торт добре просочився.
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