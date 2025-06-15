Торт Дамські пальчики без мороки за 5 хвилин — рецепт смачніший за Тирамісу

Торт "Дамські пальчики". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт не потребує ні складних інгредієнтів, ні довгих етапів — легке заварне тісто, ніжний крем зі сметани й згущеного молока та апетитна форма пальчиків, які просто тануть у роті. Готується швидко, зникає ще швидше.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вода — 250 мл.;

вершкове масло — 100 г;

сіль — дрібка;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 150–170 г;

яйця — 4–5 шт.;

сметана — 600 г;

згущене молоко — 200–300 г (або цукор на смак);

шоколад — для прикрашання.

Спосіб приготування

У невеликій каструлі або сковороді змішати воду з маслом, поставити на вогонь і довести до кипіння. Додати сіль, цукор і борошно, добре вимішати й прогріти масу дві хвилини, помішуючи.

Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти тісто у миску, повністю остудити, по одному вмішати яйця до однорідності. Викласти тісто у вигляді довгих паличок (пальчиків) на деко, застелене пергаментом, за допомогою кондитерського мішка. Випікати 30–35 хвилин у духовці при 180 °C до золотистості.

Крем для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сметану зі згущеним молоком до гладкої текстури. Кожен "пальчик" обережно занурити в крем і викладати шарами у форму.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху посипати тертим шоколадом і поставити в холодильник мінімум на 2 години, щоб торт добре просочився.

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