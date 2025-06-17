Летний торт без выпечки из творога, молока и клубники — нежный, как мороженое, только еще вкуснее

Десерт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот творожный торт без выпечки — идеальный летний десерт. Легкий, освежающий и очень нежный. Сочетание творога, клубники и банана создает натуральный вкус, напоминающий мороженое, но без излишней сладости. Готовится без духовки, из доступных ингредиентов, и обязательно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко — 200 мл.;

сливочное масло — 130 г;

творог — 250 г;

сахар — 70 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

желатин — 10 г + 5 ст. л. воды;

клубника — 150 г;

банан — 100 г;

шоколад — для декора.

Способ приготовления

В чаше для блендера смешать молоко со сливочным маслом. Взбивать до однородности 5-7 минут, пока масса не станет эмульгированной. Перелить смесь в емкость и поставить в морозилку на 40 минут — она должна хорошо остыть.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залить водой и оставить для набухания согласно инструкции. В творог добавить сахар и ванильный сахар. Взбить до кремообразной консистенции и оставить на несколько минут, чтобы кристаллы сахара полностью растворились.

Бананы и клубника. Фото: smachnenke.com.ua

Клубнику нарезать мелкими кубиками. Банан порезать перед добавлением в крем, чтобы не потемнел. Растопить желатин (в микроволновке — несколько секунд, но не доводить до кипения) и добавить к творожной массе. Охлажденную молочно-масляную смесь взбить миксером до состояния сливок. Затем ввести творожную массу и снова перемешать миксером.

Творожная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанные фрукты, осторожно перемешать лопаткой. Форму для торта смазать растительным маслом, застелить пищевой пленкой. Переложить кремовую массу, выровнять и поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

Готовый десерт готов. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей украсить торт клубникой и натертым шоколадом. Десерт получается очень нежным, с легкой текстурой и натуральным вкусом. Идеально подходит охлажденным в жаркое время.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.