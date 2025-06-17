Летний торт без выпечки из творога, молока и клубники — нежный, как мороженое, только еще вкуснее

Торт из творога без духовки — в 100 раз лучше мороженого
Этот творожный торт без выпечки — идеальный летний десерт. Легкий, освежающий и очень нежный. Сочетание творога, клубники и банана создает натуральный вкус, напоминающий мороженое, но без излишней сладости. Готовится без духовки, из доступных ингредиентов, и обязательно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко — 200 мл.;
- сливочное масло — 130 г;
- творог — 250 г;
- сахар — 70 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- желатин — 10 г + 5 ст. л. воды;
- клубника — 150 г;
- банан — 100 г;
- шоколад — для декора.
Способ приготовления
В чаше для блендера смешать молоко со сливочным маслом. Взбивать до однородности 5-7 минут, пока масса не станет эмульгированной. Перелить смесь в емкость и поставить в морозилку на 40 минут — она должна хорошо остыть.
Желатин залить водой и оставить для набухания согласно инструкции. В творог добавить сахар и ванильный сахар. Взбить до кремообразной консистенции и оставить на несколько минут, чтобы кристаллы сахара полностью растворились.
Клубнику нарезать мелкими кубиками. Банан порезать перед добавлением в крем, чтобы не потемнел. Растопить желатин (в микроволновке — несколько секунд, но не доводить до кипения) и добавить к творожной массе. Охлажденную молочно-масляную смесь взбить миксером до состояния сливок. Затем ввести творожную массу и снова перемешать миксером.
Добавить нарезанные фрукты, осторожно перемешать лопаткой. Форму для торта смазать растительным маслом, застелить пищевой пленкой. Переложить кремовую массу, выровнять и поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.
Перед подачей украсить торт клубникой и натертым шоколадом. Десерт получается очень нежным, с легкой текстурой и натуральным вкусом. Идеально подходит охлажденным в жаркое время.
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