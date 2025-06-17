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Главная Рецепты Торт из творога без духовки — в 100 раз лучше мороженого

Торт из творога без духовки — в 100 раз лучше мороженого

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Дата публикации 17 июня 2025 03:00
Летний торт без выпечки из творога, молока и клубники — нежный, как мороженое, только еще вкуснее
Десерт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Этот творожный торт без выпечки — идеальный летний десерт. Легкий, освежающий и очень нежный. Сочетание творога, клубники и банана создает натуральный вкус, напоминающий мороженое, но без излишней сладости. Готовится без духовки, из доступных ингредиентов, и обязательно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл.;
  • сливочное масло — 130 г;
  • творог — 250 г;
  • сахар — 70 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • желатин — 10 г + 5 ст. л. воды;
  • клубника — 150 г;
  • банан — 100 г;
  • шоколад — для декора.

Способ приготовления

В чаше для блендера смешать молоко со сливочным маслом. Взбивать до однородности 5-7 минут, пока масса не станет эмульгированной. Перелить смесь в емкость и поставить в морозилку на 40 минут — она должна хорошо остыть.

сирний торт без випічки
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залить водой и оставить для набухания согласно инструкции. В творог добавить сахар и ванильный сахар. Взбить до кремообразной консистенции и оставить на несколько минут, чтобы кристаллы сахара полностью растворились.

сирний торт без випічки, який схожий на морозиво
Бананы и клубника. Фото: smachnenke.com.ua

Клубнику нарезать мелкими кубиками. Банан порезать перед добавлением в крем, чтобы не потемнел. Растопить желатин (в микроволновке — несколько секунд, но не доводить до кипения) и добавить к творожной массе. Охлажденную молочно-масляную смесь взбить миксером до состояния сливок. Затем ввести творожную массу и снова перемешать миксером.

торт без випічки, який схожий на морозиво
Творожная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанные фрукты, осторожно перемешать лопаткой. Форму для торта смазать растительным маслом, застелить пищевой пленкой. Переложить кремовую массу, выровнять и поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

смачний торт без випічки, який схожий на морозиво
Готовый десерт готов. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей украсить торт клубникой и натертым шоколадом. Десерт получается очень нежным, с легкой текстурой и натуральным вкусом. Идеально подходит охлажденным в жаркое время.

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клубника десерт торт творог без выпечки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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