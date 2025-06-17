Літній торт без випічки з сиру, молока та полуниці — ніжний, як морозиво, тільки ще смачніший

Десерт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сирний торт без випічки — ідеальний літній десерт. Легкий, освіжаючий і дуже ніжний. Поєднання сиру, полуниці та банана створює натуральний смак, що нагадує морозиво, але без зайвої солодкості. Готується без духовки, з доступних інгредієнтів, і обов’язково сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко — 200 мл.;

вершкове масло — 130 г;

кисломолочний сир — 250 г;

цукор — 70 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

желатин — 10 г + 5 ст. л. води;

полуниця — 150 г;

банан — 100 г;

шоколад — для декору.

Спосіб приготування

У чаші для блендера змішати молоко з вершковим маслом. Збивати до однорідності 5–7 хвилин, поки маса не стане емульгованою. Перелити суміш у ємність і поставити в морозилку на 40 хвилин — вона має добре охолонути.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залити водою та залишити для набухання згідно з інструкцією. У сир додати цукор та ванільний цукор. Збити до кремоподібної консистенції та залишити на кілька хвилин, щоб кристали цукру повністю розчинились.

Банани та полуниці. Фото: smachnenke.com.ua

Полуницю нарізати дрібними кубиками. Банан порізати перед додаванням у крем, щоб не потемнів. Розтопити желатин (у мікрохвильовці — кілька секунд, але не доводити до кипіння) та додати до сирної маси. Ще раз збити. Охолоджену молочно-масляну суміш збити міксером до стану вершків. Потім ввести сирну масу й знову перемішати міксером.

Сирна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізані фрукти, обережно перемішати лопаткою. Форму для торта змастити олією, застелити харчовою плівкою. Перекласти кремову масу, вирівняти й поставити в холодильник на 2–3 години до повного застигання.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею прикрасити торт полуницею та натертим шоколадом. Десерт виходить дуже ніжним, з легкою текстурою й натуральним смаком. Ідеально смакує охолодженим у спекотну пору.

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