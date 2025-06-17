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Головна Рецепти Торт з сиру без духовки — у 100 раз краще морозива

Торт з сиру без духовки — у 100 раз краще морозива

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Дата публікації: 17 червня 2025 03:00
Літній торт без випічки з сиру, молока та полуниці — ніжний, як морозиво, тільки ще смачніший
Десерт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей сирний торт без випічки — ідеальний літній десерт. Легкий, освіжаючий і дуже ніжний. Поєднання сиру, полуниці та банана створює натуральний смак, що нагадує морозиво, але без зайвої солодкості. Готується без духовки, з доступних інгредієнтів, і обов’язково сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 200 мл.;
  • вершкове масло — 130 г;
  • кисломолочний сир — 250 г;
  • цукор — 70 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • желатин — 10 г + 5 ст. л. води;
  • полуниця — 150 г;
  • банан — 100 г;
  • шоколад — для декору.

Спосіб приготування

У чаші для блендера змішати молоко з вершковим маслом. Збивати до однорідності 5–7 хвилин, поки маса не стане емульгованою. Перелити суміш у ємність і поставити в морозилку на 40 хвилин — вона має добре охолонути. 

сирний торт без випічки
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залити водою та залишити для набухання згідно з інструкцією. У сир додати цукор та ванільний цукор. Збити до кремоподібної консистенції та залишити на кілька хвилин, щоб кристали цукру повністю розчинились.

сирний торт без випічки, який схожий на морозиво
Банани та полуниці. Фото: smachnenke.com.ua

Полуницю нарізати дрібними кубиками. Банан порізати перед додаванням у крем, щоб не потемнів. Розтопити желатин (у мікрохвильовці — кілька секунд, але не доводити до кипіння) та додати до сирної маси. Ще раз збити. Охолоджену молочно-масляну суміш збити міксером до стану вершків. Потім ввести сирну масу й знову перемішати міксером.

торт без випічки, який схожий на морозиво
Сирна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізані фрукти, обережно перемішати лопаткою. Форму для торта змастити олією, застелити харчовою плівкою. Перекласти кремову масу, вирівняти й поставити в холодильник на 2–3 години до повного застигання.

смачний торт без випічки, який схожий на морозиво
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею прикрасити торт полуницею та натертим шоколадом. Десерт виходить дуже ніжним, з легкою текстурою й натуральним смаком. Ідеально смакує охолодженим у спекотну пору.

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полуниця десерт торт кисломолочний сир без випічки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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