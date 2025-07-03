Торт из блинов с малиной - рецепт нежного десерта, который выглядит как в ресторане

Торт из блинов — десерт, который выглядит будто из ресторана
Этот блинный торт не только поражает внешним видом, но и имеет чрезвычайно нежную структуру. Творожная начинка с ванилью, тонкие блины и яркий малиновый верх создают гармоничное сочетание вкусов. Такой десерт станет изюминкой праздничного стола или идеальным завершением семейного обеда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 200 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки:
- творог — 400 г;
- сметана или натуральный йогурт — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Для малинового слоя:
- малина — 200 г;
- сахар — 2 ст. л;
- сок лимона — 1-2 ч. л.;
- агар-агар — 1 г.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку, кукурузный крахмал и масло, перемешать до однородного теста. Пожарить тонкие блины на хорошо разогретой сковороде и дать им остыть.
Для крема смешать творог, сметану, сахар и ванильный сахар, взбить до нежной, кремовой консистенции.
Блины обрезать по форме кольца, оставив несколько целых — для боков и верха торта. В разъемное кольцо выложить целые блины так, чтобы они покрывали бока, дно застелить обрезанным блином.
Формировать торт, чередуя слои: блинчик, творожный крем, по желанию — несколько ягод малины. Повторять, пока не закончатся ингредиенты.
Завернуть края блинов вверх и накрыть последним блином. Для малинового слоя перетереть малину с сахаром, добавить лимонный сок и проварить несколько минут.
Растворить агар-агар в воде, влить в малину и кипятить 30-40 секунд. Охладить малиновое желе до примерно 40 °C и равномерно полить торт. Поставить торт в холодильник минимум на один час для стабилизации перед подачей.
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