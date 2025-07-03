Торт из блинов с малиной - рецепт нежного десерта, который выглядит как в ресторане

Торт из блинов с малиной. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Этот блинный торт не только поражает внешним видом, но и имеет чрезвычайно нежную структуру. Творожная начинка с ванилью, тонкие блины и яркий малиновый верх создают гармоничное сочетание вкусов. Такой десерт станет изюминкой праздничного стола или идеальным завершением семейного обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

мука — 200 г;

сахар — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

творог — 400 г;

сметана или натуральный йогурт — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для малинового слоя:

малина — 200 г;

сахар — 2 ст. л;

сок лимона — 1-2 ч. л.;

агар-агар — 1 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку, кукурузный крахмал и масло, перемешать до однородного теста. Пожарить тонкие блины на хорошо разогретой сковороде и дать им остыть.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для крема смешать творог, сметану, сахар и ванильный сахар, взбить до нежной, кремовой консистенции.

Приготовление блинов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Блины обрезать по форме кольца, оставив несколько целых — для боков и верха торта. В разъемное кольцо выложить целые блины так, чтобы они покрывали бока, дно застелить обрезанным блином.

Приготовление торта. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Формировать торт, чередуя слои: блинчик, творожный крем, по желанию — несколько ягод малины. Повторять, пока не закончатся ингредиенты.

Малиновый джем. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Завернуть края блинов вверх и накрыть последним блином. Для малинового слоя перетереть малину с сахаром, добавить лимонный сок и проварить несколько минут.

Готовый торт. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Растворить агар-агар в воде, влить в малину и кипятить 30-40 секунд. Охладить малиновое желе до примерно 40 °C и равномерно полить торт. Поставить торт в холодильник минимум на один час для стабилизации перед подачей.

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