Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Торт из блинов — десерт, который выглядит будто из ресторана

Торт из блинов — десерт, который выглядит будто из ресторана

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 03:00
Торт из блинов с малиной - рецепт нежного десерта, который выглядит как в ресторане
Торт из блинов с малиной. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Этот блинный торт не только поражает внешним видом, но и имеет чрезвычайно нежную структуру. Творожная начинка с ванилью, тонкие блины и яркий малиновый верх создают гармоничное сочетание вкусов. Такой десерт станет изюминкой праздничного стола или идеальным завершением семейного обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 200 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

  • творог — 400 г;
  • сметана или натуральный йогурт — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Для малинового слоя:

  • малина — 200 г;
  • сахар — 2 ст. л;
  • сок лимона — 1-2 ч. л.;
  • агар-агар — 1 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку, кукурузный крахмал и масло, перемешать до однородного теста. Пожарить тонкие блины на хорошо разогретой сковороде и дать им остыть.

тісто для млинців
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для крема смешать творог, сметану, сахар и ванильный сахар, взбить до нежной, кремовой консистенции.

торт з млинців з малиною
Приготовление блинов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Блины обрезать по форме кольца, оставив несколько целых — для боков и верха торта. В разъемное кольцо выложить целые блины так, чтобы они покрывали бока, дно застелить обрезанным блином.

смачний торт з млинців з малиною
Приготовление торта. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Формировать торт, чередуя слои: блинчик, творожный крем, по желанию — несколько ягод малины. Повторять, пока не закончатся ингредиенты.

домашній торт з млинців з малиною
Малиновый джем. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Завернуть края блинов вверх и накрыть последним блином. Для малинового слоя перетереть малину с сахаром, добавить лимонный сок и проварить несколько минут.

дуже смачний торт з млинців з малиною
Готовый торт. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Растворить агар-агар в воде, влить в малину и кипятить 30-40 секунд. Охладить малиновое желе до примерно 40 °C и равномерно полить торт. Поставить торт в холодильник минимум на один час для стабилизации перед подачей.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.

десерт торт рецепт малина блины
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации