Торт на кефірі Венера — бюджетний рецепт десерту із ніжним заварним кремом

Рецепт торта на кефірі "Венера" — дешево, але дуже смачно
Цей торт на кефірі готується без жодних складних інгредієнтів, а результат справді вражає. Ніжний заварний крем, просте бісквітне тісто та приємна контрастність коржів роблять його ідеальним варіантом до чаю. А головне — готується дешево, швидко і завжди виходить.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко — 400 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 250 мл.;
- крохмаль — 3 ст. л.;
- ванілін — дрібка;
- вершкове масло — 150 г.
Для тіста:
- кефір — 375 г;
- яйця — 4 шт.;
- ванілін — дрібка;
- цукор — 250 мл.;
- олія — 70 мл.;
- борошно — 280 г;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- какао — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Для приготування крему у каструлі розігріти молоко. Окремо збити яйця з цукром, крохмалем і ваніліном. Додати до суміші трохи теплого молока, перемішати й тонкою цівкою влити назад у каструлю. Постійно помішуючи, довести до загустіння.
Дати охолонути до теплого стану, потім додати вершкове масло та збити до однорідності. Перекласти в миску й накрити плівкою в контакт до повного охолодження.
Приготування тіста
Злегка підігріти кефір. Яйця збити з ваніліном і цукром до пишної маси, додати олію й теплий кефір. Вмішати частину борошна разом із содою та сіллю, потім решту борошна, залишивши трохи для білої частини тіста.
Розділити тісто на дві частини: в одну вмішати какао, в іншу — залишок борошна. Випекти кожен корж окремо в розігрітій до 190 °C духовці по 6–7 хвилин. Готові коржі накрити рушником і дати охолонути. Обрізки подрібнити в крихту.
Шоколадний корж змастити кремом, накрити білим коржем, зверху змастити тонким шаром крему й посипати крихтою. Дати торту просочитися кілька годин або залишити на ніч у холодильнику.
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