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Головна Рецепти Рецепт торта на кефірі "Венера" — дешево, але дуже смачно

Рецепт торта на кефірі "Венера" — дешево, але дуже смачно

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 03:00
Торт на кефірі Венера — бюджетний рецепт десерту із ніжним заварним кремом
Торт "Венера". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт на кефірі готується без жодних складних інгредієнтів, а результат справді вражає. Ніжний заварний крем, просте бісквітне тісто та приємна контрастність коржів роблять його ідеальним варіантом до чаю. А головне — готується дешево, швидко і завжди виходить.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 400 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 250 мл.;
  • крохмаль — 3 ст. л.;
  • ванілін — дрібка;
  • вершкове масло — 150 г.

Для тіста:

  • кефір — 375 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • ванілін — дрібка;
  • цукор — 250 мл.;
  • олія — 70 мл.;
  • борошно — 280 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • какао — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Для приготування крему у каструлі розігріти молоко. Окремо збити яйця з цукром, крохмалем і ваніліном. Додати до суміші трохи теплого молока, перемішати й тонкою цівкою влити назад у каструлю. Постійно помішуючи, довести до загустіння.

Дати охолонути до теплого стану, потім додати вершкове масло та збити до однорідності. Перекласти в миску й накрити плівкою в контакт до повного охолодження.

Приготування тіста 

Злегка підігріти кефір. Яйця збити з ваніліном і цукром до пишної маси, додати олію й теплий кефір. Вмішати частину борошна разом із содою та сіллю, потім решту борошна, залишивши трохи для білої частини тіста.

Розділити тісто на дві частини: в одну вмішати какао, в іншу — залишок борошна. Випекти кожен корж окремо в розігрітій до 190 °C духовці по 6–7 хвилин. Готові коржі накрити рушником і дати охолонути. Обрізки подрібнити в крихту.

рецепт бюджетного торта на кефірі
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Шоколадний корж змастити кремом, накрити білим коржем, зверху змастити тонким шаром крему й посипати крихтою. Дати торту просочитися кілька годин або залишити на ніч у холодильнику.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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