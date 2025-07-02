Торт на кефірі Венера — бюджетний рецепт десерту із ніжним заварним кремом

Торт "Венера". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт на кефірі готується без жодних складних інгредієнтів, а результат справді вражає. Ніжний заварний крем, просте бісквітне тісто та приємна контрастність коржів роблять його ідеальним варіантом до чаю. А головне — готується дешево, швидко і завжди виходить.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молоко — 400 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 250 мл.;

крохмаль — 3 ст. л.;

ванілін — дрібка;

вершкове масло — 150 г.

Для тіста:

кефір — 375 г;

яйця — 4 шт.;

ванілін — дрібка;

цукор — 250 мл.;

олія — 70 мл.;

борошно — 280 г;

сода — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

какао — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Для приготування крему у каструлі розігріти молоко. Окремо збити яйця з цукром, крохмалем і ваніліном. Додати до суміші трохи теплого молока, перемішати й тонкою цівкою влити назад у каструлю. Постійно помішуючи, довести до загустіння.

Дати охолонути до теплого стану, потім додати вершкове масло та збити до однорідності. Перекласти в миску й накрити плівкою в контакт до повного охолодження.

Приготування тіста

Злегка підігріти кефір. Яйця збити з ваніліном і цукром до пишної маси, додати олію й теплий кефір. Вмішати частину борошна разом із содою та сіллю, потім решту борошна, залишивши трохи для білої частини тіста.

Розділити тісто на дві частини: в одну вмішати какао, в іншу — залишок борошна. Випекти кожен корж окремо в розігрітій до 190 °C духовці по 6–7 хвилин. Готові коржі накрити рушником і дати охолонути. Обрізки подрібнити в крихту.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Шоколадний корж змастити кремом, накрити білим коржем, зверху змастити тонким шаром крему й посипати крихтою. Дати торту просочитися кілька годин або залишити на ніч у холодильнику.

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