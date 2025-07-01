Пиріг Матуся з абрикосами та сиром за 15 хвилин — родинний рецепт із 50-річною історією

Пиріг "Матуся" за 15 хвилин до чаю — рецепту 50 років
Цей пиріг — улюблений родинний рецепт, який передається з покоління в покоління. Готується за 15 хвилин, виходить неймовірно ніжним, з ароматною фруктовою начинкою і вершковим кремом. Ідеальний до чаю або як десерт для гостей.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 140 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- олія — 150 мл;
- молоко — 150 мл;
- борошно — 280 г;
- розпушувач — 2 ч. л.
Начинка:
- абрикоси — 400 г;
- вершковий сир (маскарпоне) — 150 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
Спосіб приготування
У мисці збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси. Влити олію, молоко, перемішати.
Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої частини, перемішуючи міксером до однорідності.
Форму 27×18 см застелити пергаментом, змастити олією і вилити тісто. Для начинки порізати абрикоси часточками. В окремій мисці змішати сир з яйцем, цукром і крохмалем.
Викласти абрикоси поверх тіста, а сирну масу розподілити зверху ложкою у довільному порядку. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки. Дати пирогу трохи охолонути та подавати до чаю.
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