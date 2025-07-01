Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Пиріг "Матуся" за 15 хвилин до чаю — рецепту 50 років

Пиріг "Матуся" за 15 хвилин до чаю — рецепту 50 років

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 03:00
Пиріг Матуся з абрикосами та сиром за 15 хвилин — родинний рецепт із 50-річною історією
Пиріг "Матуся". Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг — улюблений родинний рецепт, який передається з покоління в покоління. Готується за 15 хвилин, виходить неймовірно ніжним, з ароматною фруктовою начинкою і вершковим кремом. Ідеальний до чаю або як десерт для гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 140 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • олія — 150 мл;
  • молоко — 150 мл;
  • борошно — 280 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.

Начинка:

  • абрикоси — 400 г;
  • вершковий сир (маскарпоне) — 150 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси. Влити олію, молоко, перемішати.

пиріг Матуся з абрикосами та сиром за 15 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої частини, перемішуючи міксером до однорідності.

пиріг з абрикосами та сиром за 15 хвилин
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 27×18 см застелити пергаментом, змастити олією і вилити тісто. Для начинки порізати абрикоси часточками. В окремій мисці змішати сир з яйцем, цукром і крохмалем.

смачний пиріг з абрикосами та сиром за 15 хвилин
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти абрикоси поверх тіста, а сирну масу розподілити зверху ложкою у довільному порядку. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки. Дати пирогу трохи охолонути та подавати до чаю.

Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.

Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.

Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.

абрикос пиріг десерт рецепт пиріг до чаю
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації