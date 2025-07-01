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Главная Рецепты Пирог "Мамочка" за 15 минут до чая — рецепту 50 лет

Пирог "Мамочка" за 15 минут до чая — рецепту 50 лет

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 03:00
Пирог Мамочка с абрикосами и творогом за 15 минут — семейный рецепт с 50-летней историей
Пирог "Мамочка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог — любимый семейный рецепт, который передается из поколения в поколение. Готовится за 15 минут, получается невероятно нежным, с ароматной фруктовой начинкой и сливочным кремом. Идеален к чаю или как десерт для гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 140 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • масло — 150 мл.;
  • молоко — 150 мл.;
  • мука — 280 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.

Начинка:

  • абрикосы — 400 г;
  • сливочный сыр (маскарпоне) — 150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Влить масло, молоко, перемешать.

пиріг Матуся з абрикосами та сиром за 15 хвилин
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой части, перемешивая миксером до однородности.

пиріг з абрикосами та сиром за 15 хвилин
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 27×18 см застелить пергаментом, смазать растительным маслом и вылить тесто. Для начинки порезать абрикосы дольками. В отдельной миске смешать творог с яйцом, сахаром и крахмалом.

смачний пиріг з абрикосами та сиром за 15 хвилин
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить абрикосы поверх теста, а творожную массу распределить сверху ложкой в произвольном порядке. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35 минут до румяной корочки. Дать пирогу немного остыть и подавать к чаю.

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абрикос пирог десерт рецепт пирог к чаю
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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