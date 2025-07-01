Пирог Мамочка с абрикосами и творогом за 15 минут — семейный рецепт с 50-летней историей

Пирог "Мамочка" за 15 минут до чая — рецепту 50 лет
Этот пирог — любимый семейный рецепт, который передается из поколения в поколение. Готовится за 15 минут, получается невероятно нежным, с ароматной фруктовой начинкой и сливочным кремом. Идеален к чаю или как десерт для гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 140 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- масло — 150 мл.;
- молоко — 150 мл.;
- мука — 280 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.
Начинка:
- абрикосы — 400 г;
- сливочный сыр (маскарпоне) — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Способ приготовления
В миске взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Влить масло, молоко, перемешать.
Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой части, перемешивая миксером до однородности.
Форму 27×18 см застелить пергаментом, смазать растительным маслом и вылить тесто. Для начинки порезать абрикосы дольками. В отдельной миске смешать творог с яйцом, сахаром и крахмалом.
Выложить абрикосы поверх теста, а творожную массу распределить сверху ложкой в произвольном порядке. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35 минут до румяной корочки. Дать пирогу немного остыть и подавать к чаю.
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