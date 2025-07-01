Пирог Мамочка с абрикосами и творогом за 15 минут — семейный рецепт с 50-летней историей

Пирог "Мамочка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог — любимый семейный рецепт, который передается из поколения в поколение. Готовится за 15 минут, получается невероятно нежным, с ароматной фруктовой начинкой и сливочным кремом. Идеален к чаю или как десерт для гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 140 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

масло — 150 мл.;

молоко — 150 мл.;

мука — 280 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Начинка:

абрикосы — 400 г;

сливочный сыр (маскарпоне) — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Влить масло, молоко, перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой части, перемешивая миксером до однородности.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 27×18 см застелить пергаментом, смазать растительным маслом и вылить тесто. Для начинки порезать абрикосы дольками. В отдельной миске смешать творог с яйцом, сахаром и крахмалом.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить абрикосы поверх теста, а творожную массу распределить сверху ложкой в произвольном порядке. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35 минут до румяной корочки. Дать пирогу немного остыть и подавать к чаю.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.