Торт на кефире Венера — бюджетный рецепт десерта с нежным заварным кремом

Рецепт торта на кефире "Венера" — дешево, но очень вкусно
Этот торт на кефире готовится без сложных ингредиентов, а результат действительно впечатляет. Нежный заварной крем, простое бисквитное тесто и приятная контрастность коржей делают его идеальным вариантом к чаю. А главное — готовится дешево, быстро и всегда получается.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко — 400 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 250 мл.;
- крахмал — 3 ст. л.;
- ванилин — щепотка;
- сливочное масло — 150 г.
Для теста:
- кефир — 375 г;
- яйца — 4 шт.;
- ванилин — щепотка;
- сахар — 250 мл.;
- масло — 70 мл.;
- мука — 280 г;
- сода — 1 ч. л;
- соль — щепотка;
- какао — 2 ст. л.
Способ приготовления
Для приготовления крема в кастрюле разогреть молоко. Отдельно взбить яйца с сахаром, крахмалом и ванилином. Добавить к смеси немного теплого молока, перемешать и тонкой струйкой влить обратно в кастрюлю. Постоянно помешивая, довести до загустения.
Дать остыть до теплого состояния, затем добавить сливочное масло и взбить до однородности. Переложить в миску и накрыть пленкой в контакт до полного остывания.
Приготовление теста
Слегка подогреть кефир. Яйца взбить с ванилином и сахаром до пышной массы, добавить масло и теплый кефир. Вмешать часть муки вместе с содой и солью, затем остальную муку, оставив немного для белой части теста.
Разделить тесто на две части: в одну вмешать какао, в другую — остаток муки. Выпечь каждый корж отдельно в разогретой до 190 °C духовке по 6-7 минут. Готовые коржи накрыть полотенцем и дать остыть. Обрезки измельчить в крошку.
Шоколадный корж смазать кремом, накрыть белым коржом, сверху смазать тонким слоем крема и посыпать крошкой. Дать торту пропитаться несколько часов или оставить на ночь в холодильнике.
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