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Главная Рецепты Рецепт торта на кефире "Венера" — дешево, но очень вкусно

Рецепт торта на кефире "Венера" — дешево, но очень вкусно

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 03:00
Торт на кефире Венера — бюджетный рецепт десерта с нежным заварным кремом
Торт "Венера". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт на кефире готовится без сложных ингредиентов, а результат действительно впечатляет. Нежный заварной крем, простое бисквитное тесто и приятная контрастность коржей делают его идеальным вариантом к чаю. А главное — готовится дешево, быстро и всегда получается.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • молоко — 400 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 250 мл.;
  • крахмал — 3 ст. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • сливочное масло — 150 г.

Для теста:

  • кефир — 375 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • ванилин — щепотка;
  • сахар — 250 мл.;
  • масло — 70 мл.;
  • мука — 280 г;
  • сода — 1 ч. л;
  • соль — щепотка;
  • какао — 2 ст. л.

Способ приготовления

Для приготовления крема в кастрюле разогреть молоко. Отдельно взбить яйца с сахаром, крахмалом и ванилином. Добавить к смеси немного теплого молока, перемешать и тонкой струйкой влить обратно в кастрюлю. Постоянно помешивая, довести до загустения.

Дать остыть до теплого состояния, затем добавить сливочное масло и взбить до однородности. Переложить в миску и накрыть пленкой в контакт до полного остывания.

Приготовление теста

Слегка подогреть кефир. Яйца взбить с ванилином и сахаром до пышной массы, добавить масло и теплый кефир. Вмешать часть муки вместе с содой и солью, затем остальную муку, оставив немного для белой части теста.

Разделить тесто на две части: в одну вмешать какао, в другую — остаток муки. Выпечь каждый корж отдельно в разогретой до 190 °C духовке по 6-7 минут. Готовые коржи накрыть полотенцем и дать остыть. Обрезки измельчить в крошку.

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Готовый торт Фото: gospodynka.com.ua

Шоколадный корж смазать кремом, накрыть белым коржом, сверху смазать тонким слоем крема и посыпать крошкой. Дать торту пропитаться несколько часов или оставить на ночь в холодильнике.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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