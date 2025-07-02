Торт на кефире Венера — бюджетный рецепт десерта с нежным заварным кремом

Торт "Венера". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт на кефире готовится без сложных ингредиентов, а результат действительно впечатляет. Нежный заварной крем, простое бисквитное тесто и приятная контрастность коржей делают его идеальным вариантом к чаю. А главное — готовится дешево, быстро и всегда получается.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко — 400 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 250 мл.;

крахмал — 3 ст. л.;

ванилин — щепотка;

сливочное масло — 150 г.

Для теста:

кефир — 375 г;

яйца — 4 шт.;

ванилин — щепотка;

сахар — 250 мл.;

масло — 70 мл.;

мука — 280 г;

сода — 1 ч. л;

соль — щепотка;

какао — 2 ст. л.

Способ приготовления

Для приготовления крема в кастрюле разогреть молоко. Отдельно взбить яйца с сахаром, крахмалом и ванилином. Добавить к смеси немного теплого молока, перемешать и тонкой струйкой влить обратно в кастрюлю. Постоянно помешивая, довести до загустения.

Дать остыть до теплого состояния, затем добавить сливочное масло и взбить до однородности. Переложить в миску и накрыть пленкой в контакт до полного остывания.

Приготовление теста

Слегка подогреть кефир. Яйца взбить с ванилином и сахаром до пышной массы, добавить масло и теплый кефир. Вмешать часть муки вместе с содой и солью, затем остальную муку, оставив немного для белой части теста.

Разделить тесто на две части: в одну вмешать какао, в другую — остаток муки. Выпечь каждый корж отдельно в разогретой до 190 °C духовке по 6-7 минут. Готовые коржи накрыть полотенцем и дать остыть. Обрезки измельчить в крошку.

Готовый торт Фото: gospodynka.com.ua

Шоколадный корж смазать кремом, накрыть белым коржом, сверху смазать тонким слоем крема и посыпать крошкой. Дать торту пропитаться несколько часов или оставить на ночь в холодильнике.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.