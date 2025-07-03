Торт з млинців з малиною — рецепт ніжного десерту, що виглядає як у ресторані

Торт з млинців з малиною. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цей млинцевий торт не лише вражає зовнішнім виглядом, а й має надзвичайно ніжну структуру. Сирна начинка з ваніллю, тонкі млинці та яскравий малиновий верх створюють гармонійне поєднання смаків. Такий десерт стане родзинкою святкового столу або ідеальним завершенням сімейного обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

молоко – 500 мл.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 200 г;

цукор – 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;

олія – 2 ст. л.

Для начинки:

кисломолочний сир – 400 г;

сметана або натуральний йогурт – 3 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.

Для малинового шару:

малина – 200 г;

цукор – 2 ст. л.;

сік лимона – 1–2 ч. л.;

агар-агар – 1 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, додати молоко, борошно, кукурудзяний крохмаль та олію, перемішати до однорідного тіста. Посмажити тонкі млинці на добре розігрітій сковорідці та дати їм охолонути.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для крему змішати кисломолочний сир, сметану, цукор і ванільний цукор, збити до ніжної, кремової консистенції.

Приготування млинців. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Млинці обрізати за формою кільця, залишивши кілька цілих — для боків і верху торта. У роз'ємне кільце викласти цілі млинці так, щоб вони покривали боки, дно застелити обрізаним млинцем.

Приготування торта. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Формувати торт, чергуючи шари: млинець, сирний крем, за бажанням — кілька ягід малини. Повторювати, поки не закінчаться інгредієнти.

Малиновий джем. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Загорнути краї млинців угору й накрити останнім млинцем. Для малинового шару перетерти малину з цукром, додати лимонний сік і проварити кілька хвилин.

Готовий торт. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розчинити агар-агар у воді, влити до малини й кип’ятити 30–40 секунд. Охолодити малинове желе до приблизно 40 °C та рівномірно полити торт. Поставити торт у холодильник щонайменше на одну годину для стабілізації перед подачею.

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