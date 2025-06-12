Рыхлое тесто для пирожков, которое всегда удается, и начинка, которая никогда не вытекает

Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт дрожжевого теста на кефире гарантирует пышные, мягкие пирожки, которые всегда держат форму. А начинка из творога, укропа и манки не растекается и остается внутри даже во время жарки. Идеально для тех, кто хочет вкусный результат без лишних сложностей — пирожки получаются румяные, нежные и ароматные.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

дрожжи прессованные — 20 г;

сахар — 1 ч. л.;

желток — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

масло — 3 ст. л.;

кефир теплый — 250 мл.;

мука пшеничная — 370 г;

уксус яблочный — 1 ст. л.

Для начинки:

творог жирный — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

укроп свежий — 1 пучок;

манка — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Смешать дрожжи с сахаром и растереть до однородной консистенции. Добавить желток, соль, масло и теплый кефир, перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua



Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. В конце влить уксус и еще раз вымесить. Накрыть тесто пленкой и оставить в теплом месте до увеличения в объеме вдвое.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить творог, яйцо, измельченный укроп, соль и манку, перемешать до однородности. Готовое тесто разделить на кусочки по 40-44 г, сформировать шарики, накрыть пленкой и дать постоять 10 минут.

Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик раскатать в лепешку, выложить начинку, сформировать пирожки и тщательно защипнуть края. Разогреть большое количество масла на сковороде, жарить пирожки до румяной корочки с обеих сторон.

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