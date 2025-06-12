Пухке тісто для пиріжків, яке завжди вдається, і начинка, що ніколи не витікає

Тісто на пиріжки, яке не підведе — начинка не витече
Цей рецепт дріжджового тіста на кефірі гарантує пухкі, м’які пиріжки, які завжди тримають форму. А начинка з сиру, кропу та манки не розтікається й залишається всередині навіть під час смаження. Ідеально для тих, хто хоче смачний результат без зайвих складнощів — пиріжки виходять рум’яні, ніжні та ароматні.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- дріжджі пресовані — 20 г;
- цукор — 1 ч. л.;
- жовток — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- кефір теплий — 250 мл;
- борошно пшеничне — 370 г;
- оцет яблучний — 1 ст. л.
Для начинки:
- сир кисломолочний жирний — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- кріп свіжий — 1 пучок;
- манка — 1 ст. л.;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Змішати дріжджі з цукром і розтерти до однорідної консистенції. Додати жовток, сіль, олію та теплий кефір, перемішати.
Поступово додати просіяне борошно й замісити м’яке тісто. В кінці влити оцет і ще раз вимісити. Накрити тісто плівкою й залишити в теплому місці до збільшення в об’ємі вдвічі.
Для начинки з'єднати сир, яйце, подрібнений кріп, сіль і манку, перемішати до однорідності. Готове тісто поділити на шматочки по 40–44 г, сформувати кульки, накрити плівкою й дати постояти 10 хвилин.
Кожну кульку розкачати в коржик, викласти начинку, сформувати пиріжки й ретельно защипнути краї. Розігріти велику кількість олії на сковороді, смажити пиріжки до рум’яної скоринки з обох боків.
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