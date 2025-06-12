Пухке тісто для пиріжків, яке завжди вдається, і начинка, що ніколи не витікає

Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт дріжджового тіста на кефірі гарантує пухкі, м’які пиріжки, які завжди тримають форму. А начинка з сиру, кропу та манки не розтікається й залишається всередині навіть під час смаження. Ідеально для тих, хто хоче смачний результат без зайвих складнощів — пиріжки виходять рум’яні, ніжні та ароматні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

дріжджі пресовані — 20 г;

цукор — 1 ч. л.;

жовток — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

кефір теплий — 250 мл;

борошно пшеничне — 370 г;

оцет яблучний — 1 ст. л.

Для начинки:

сир кисломолочний жирний — 500 г;

яйце — 1 шт.;

кріп свіжий — 1 пучок;

манка — 1 ст. л.;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Змішати дріжджі з цукром і розтерти до однорідної консистенції. Додати жовток, сіль, олію та теплий кефір, перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua



Поступово додати просіяне борошно й замісити м’яке тісто. В кінці влити оцет і ще раз вимісити. Накрити тісто плівкою й залишити в теплому місці до збільшення в об’ємі вдвічі.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з'єднати сир, яйце, подрібнений кріп, сіль і манку, перемішати до однорідності. Готове тісто поділити на шматочки по 40–44 г, сформувати кульки, накрити плівкою й дати постояти 10 хвилин.

Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку розкачати в коржик, викласти начинку, сформувати пиріжки й ретельно защипнути краї. Розігріти велику кількість олії на сковороді, смажити пиріжки до рум’яної скоринки з обох боків.

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