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Главная Рецепты Тесто для пирожков в духовке — вы влюбитесь в этот рецепт

Тесто для пирожков в духовке — вы влюбитесь в этот рецепт

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 15:00
Самое быстрое дрожжевое тесто для пирожков в духовке — воздушное, мягкое и готовое за полчаса приготовления
Пирожки с капустой. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ключові моменти Способ приготовления

Это универсальное дрожжевое тесто не требует длительного подхода, а пирожки из него получаются пышными, нежными и очень вкусными. Идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить домашнюю выпечку без лишних усилий.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • дрожжи сухие — 10 г (или 25-30 г свежих);
  • соль — 1 ч. ложка;
  • сахар — 2 ст. ложки;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • масло — 6 ст. ложек (примерно 100 г);
  • мука — 500 г.

Способ приготовления

Включить духовку, чтобы разогрелась до 180 °C. В глубокую миску влить теплое молоко, добавить яйцо, соль, сахар и дрожжи. Перемешать венчиком до однородности. Влить растительное масло и снова хорошо перемешать. Просеять 400 г муки и постепенно вмешать в тесто ложкой или лопаткой. Остальные 100 г просеять на стол, выложить тесто и домесить руками, добавляя муку частями.

тісто для пиріжків в духовці
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee


Замесить мягкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто (на это уйдет 3-5 минут). Количество муки может немного меняться в зависимости от влажности или размера яйца. Готовое тесто переложить в миску, накрыть пищевой пленкой и завернуть в махровое полотенце. Выключить духовку и поставить в нее тесто на решетку на 20-25 минут для подхода.

дріжжове тісто для пиріжків в духовці
Начинка из капусты и тесто. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

После расстойки тесто станет теплым, эластичным и очень податливым. Выложить его на стол, присыпанный мукой, сформировать шар, накрыть пленкой и дать отдохнуть еще 5 минут. Тем временем снова включить духовку на 180 °C.

смачне тісто для пиріжків в духовці
Начинка с яйцом, зеленью и тесто. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на 20-22 части, из каждой сформировать шарик. Накрыть их пленкой, чтобы не обветривались. Каждый шарик раскатать в лепешку, выложить начинку, слепить края и сформировать пирожок.

дуже смачне тісто для пиріжків в духовці
Приготовление пирожков. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить пирожки на противень с пергаментом, накрыть пленкой или полотенцем, оставить на 5-15 минут на повторную расстойку. Смазать пирожки желтком, смешанным с ложкой молока.

рецепт тіста для пиріжків в духовці
Пирожки в духовке. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 17-20 минут при 180 °C. Готовые пирожки слегка сбрызнуть водой или смазать кисточкой, накрыть полотенцем на 5-10 минут. Они получатся чрезвычайно мягкими и нежными.

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капуста рецепт пирожки дрожжевое тесто духовка
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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