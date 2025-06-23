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Головна Рецепти Тісто для пиріжків у духовці — ви закохаєтесь у цей рецепт

Тісто для пиріжків у духовці — ви закохаєтесь у цей рецепт

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 15:00
Найшвидше дріжджове тісто для пиріжків у духовці — повітряне, м’яке й готове за пів години приготування
Пиріжки з капустою. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ключові моменти Спосіб приготування

Це універсальне дріжджове тісто не потребує тривалого підходу, а пиріжки з нього виходять пухкими, ніжними та дуже смачними. Ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати домашню випічку без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • дріжджі сухі — 10 г (або 25–30 г свіжих);
  • сіль — 1 ч. ложка;
  • цукор — 2 ст. ложки;
  • яйце — 1 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • олія — 6 ст. ложок (приблизно 100 г);
  • борошно — 500 г.

Спосіб приготування

Увімкнути духовку, щоб розігрілася до 180 °C. У глибоку миску влити тепле молоко, додати яйце, сіль, цукор і дріжджі. Перемішати віничком до однорідності. Влити олію й знову добре перемішати. Просіяти 400 г борошна й поступово вмішати в тісто ложкою або лопаткою. Решту 100 г просіяти на стіл, викласти тісто й домісити руками, додаючи борошно частинами.

тісто для пиріжків в духовці
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee


Замісити м’яке, еластичне тісто, що не липне до рук (на це піде 3–5 хвилин). Кількість борошна може трохи змінюватися залежно від вологості чи розміру яйця. Готове тісто перекласти в миску, накрити харчовою плівкою й загорнути в махровий рушник. Вимкнути духовку й поставити в неї тісто на решітку на 20–25 хвилин для підходу.

дріжжове тісто для пиріжків в духовці
Начинка з капусти та тісто. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Після розстоювання тісто стане теплим, еластичним і дуже податливим. Викласти його на стіл, присипаний борошном, сформувати кулю, накрити плівкою й дати відпочити ще 5 хвилин. Тим часом знову ввімкнути духовку на 180°C.

смачне тісто для пиріжків в духовці
Начинка з яйцем, зеленню та тісто. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Розділити тісто на 20–22 частини, з кожної сформувати кульку. Накрити їх плівкою, щоб не обвітрювалися. Кожну кульку розкачати у коржик, викласти начинку, зліпити краї й сформувати пиріжок.

дуже смачне тісто для пиріжків в духовці
Приготування пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти пиріжки на деко з пергаментом, накрити плівкою або рушником, залишити на 5–15 хвилин на повторну розстойку. Змастити пиріжки жовтком, змішаним з ложкою молока.

рецепт тіста для пиріжків в духовці
Пиріжки в духовці. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Випікати 17–20 хвилин при 180°C. Готові пиріжки злегка збризнути водою або змастити пензликом, накрити рушником на 5–10 хвилин. Вони вийдуть надзвичайно м’якими та ніжними.

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капуста рецепт пиріжки дріжджове тісто духовка
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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