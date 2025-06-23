Найшвидше дріжджове тісто для пиріжків у духовці — повітряне, м’яке й готове за пів години приготування

Тісто для пиріжків у духовці — ви закохаєтесь у цей рецепт
Це універсальне дріжджове тісто не потребує тривалого підходу, а пиріжки з нього виходять пухкими, ніжними та дуже смачними. Ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати домашню випічку без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- дріжджі сухі — 10 г (або 25–30 г свіжих);
- сіль — 1 ч. ложка;
- цукор — 2 ст. ложки;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 250 мл;
- олія — 6 ст. ложок (приблизно 100 г);
- борошно — 500 г.
Спосіб приготування
Увімкнути духовку, щоб розігрілася до 180 °C. У глибоку миску влити тепле молоко, додати яйце, сіль, цукор і дріжджі. Перемішати віничком до однорідності. Влити олію й знову добре перемішати. Просіяти 400 г борошна й поступово вмішати в тісто ложкою або лопаткою. Решту 100 г просіяти на стіл, викласти тісто й домісити руками, додаючи борошно частинами.
Замісити м’яке, еластичне тісто, що не липне до рук (на це піде 3–5 хвилин). Кількість борошна може трохи змінюватися залежно від вологості чи розміру яйця. Готове тісто перекласти в миску, накрити харчовою плівкою й загорнути в махровий рушник. Вимкнути духовку й поставити в неї тісто на решітку на 20–25 хвилин для підходу.
Після розстоювання тісто стане теплим, еластичним і дуже податливим. Викласти його на стіл, присипаний борошном, сформувати кулю, накрити плівкою й дати відпочити ще 5 хвилин. Тим часом знову ввімкнути духовку на 180°C.
Розділити тісто на 20–22 частини, з кожної сформувати кульку. Накрити їх плівкою, щоб не обвітрювалися. Кожну кульку розкачати у коржик, викласти начинку, зліпити краї й сформувати пиріжок.
Викласти пиріжки на деко з пергаментом, накрити плівкою або рушником, залишити на 5–15 хвилин на повторну розстойку. Змастити пиріжки жовтком, змішаним з ложкою молока.
Випікати 17–20 хвилин при 180°C. Готові пиріжки злегка збризнути водою або змастити пензликом, накрити рушником на 5–10 хвилин. Вони вийдуть надзвичайно м’якими та ніжними.
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